La concejal quilmeña, María Belén Marón, cruzó a la influencer libertaria, Lu Palaveccino, luego de críticas que esta le hiciera a la gestión que encabeza Mayra Mendoza.

"Más ordinarias tus declaraciones no se consiguen. Todo tan mediocre en este tiempo. Cuando no tenes NADA que decir salvo mentiras,caes en la banalidad de hablar del cuerpo de una mujer (que dicho sea de paso, actualizá el repertorio de las gomas porque no es x ahí)", replicó Marón a los dichos de la influencia mileista.