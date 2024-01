Convencida de que las propuestas del gobierno Nacional son las correctas y deben apoyarse por parte del poder legislativo, la concejal que preside el bloque de La Libertad Avanza en Quilmes, Estefanía Albasetti, fue contundente en redes: " No, no buscamos el aplauso de los que 'no la ven', ellos eligieron mal año tras año y nos dejaron en la miseria. Tampoco buscamos aliados 'corruptos' dentro del poder legislativo, ellos levantan o bajan la mano por guita, no por valores. Buscamos romper las cadenas que inmovilizaron al pueblo, buscamos que Argentina tenga futuro real para los que todavía no se fueron".

La legisladora comunal agregó que desde el oficialismo "buscamos dejar en evidencia cuáles son los diputados y senadores que sí representan a la gente que los votó. Buscamos que Argentina sea potencia otra vez, la tierra en la que nuestros abuelos construyeron en el pasado , el presente que hoy nos sostiene de un hilo finito que la casta no pudo terminar de romper, porque el voto del pueblo nos dió la posibilidad de reinventar el futuro justo a tiempo".

"Mirá si vamos a dudar, mirá si vamos a escuchar a los que fracasaron o peor, a los que robaron -agregó-. No se afloja, no se incumplen las promesas.

Sobre el DNU en sí, Albasetti expresó: "Javier Milei está haciendo lo que prometimos en campaña, estamos gobernando como les prometimos a los votantes que se haría".

La dirigente quilmeña fue pionera en expresar en sus redes sociales el apoyo al DNU, a pocas horas de ser anunciado, eligiendo algunas de las medidas más polémicas para explicarlas al detalle en un vídeo , cómo es el caso de la derogación de la Ley de Alquileres.