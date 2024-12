La actividad manufacturera de las pymes descendió 3,7% anual en noviembre y acumula una retracción de 13,6% en los primeros once meses del año frente al mismo período de 2023. De los 6 sectores relevados, 2 mejoraron su actividad en la comparación anual y 4 se retrajeron. Al mismo tiempo, en la comparación mensual, la actividad aumentó 3,9% en la medición desestacionalizada. Mientras que el uso de la capacidad instalada volvió a incrementarse de 62,3% en octubre a 63,1% en noviembre. Los resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME, con una muestra que alcanzó a 420 industrias pyme a nivel federal. Análisis sectorial En la comparación anual, dos de los seis sectores manufactureros del segmento pyme mostraron incrementos: “Madera y muebles” registró un aumento del 6,4%, mientras que “Textil e indumentaria” creció un 1,7%. En el acumulado del año, todos los sectores mostraron descensos. El sector con la mayor retracción fue “Químicos y plásticos” (-17%), seguido por “Papel e impresiones” (-15,7%) y “Alimentos y bebidas” (-15%). Alimentos y bebidas El sector registró una caída de 1,8% anual a precios constantes en noviembre y una mejora de 3,7% en la comparación mensual. Para los primeros once meses del año acumula una baja de 15% anual. Las industrias operaron con 65,6% de su capacidad instalada en el onceavo mes del año, 2,6 puntos por encima de octubre. Las empresas del sector percibieron un mayor movimiento del mercado y se preparan para un buen fin de año, especialmente las vinculadas a carnes, panificados y dulces. Aun así, muchas de las consultadas reclamaron que el precio de la harina sigue aumentando e impactando sobre algunos costos de producción. Textiles e indumentaria La producción subió 1,7% anual en noviembre y 1,8% frente a octubre. Para los primeros once meses del año acumula una caída de 6,4%. Las industrias operaron con 59,6% de su capacidad instalada, 1,8 puntos por encima de octubre. Hay mucha preocupación entre las empresas del sector por el ingreso de textiles importados, que ya está impactando. A su vez, el empresario textil reconoce que sus precios están por encima de otros países, pero advierte que, a pesar del dólar estable y la inflación baja, los costos no alcanzan para poder bajar el precio de la mercadería. Maderas y muebles En noviembre, el sector creció 6,4% anual a precios constantes, y 6,1% en la comparación mensual desestacionalizada. En el período enero-noviembre la actividad cayó 10,5% frente a iguales meses del año pasado. Las empresas del sector percibieron mayor movimiento en el mercado, especialmente en la demanda vinculada a recambio de muebles del hogar y pequeñas construcciones. Hay muy buenas expectativas para 2025. En el sector maderero también se observó repunte, pero consideran que el mercado continúa siendo pequeño y mantiene altos niveles de capacidad instalada. Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte El sector tuvo una contracción anual de 6,1% en noviembre, a precios constantes y creció 3,3% en la comparación mensual. Para los primeros once meses del año acumula una caída de 13,8% frente a los mismos meses de 2023. Las industrias operaron al 60,9% de su capacidad instalada, 1,6 puntos por encima de octubre. Las empresas orientadas al sector agropecuario están algo mejor que el resto, especialmente que las orientadas a la construcción. En las tornerías y en empresas vinculadas al mecanizado, la capacidad instalada se encuentra en niveles altos. Para el resto, la actividad está muy variable, alternando entre un mes bueno y otro malo. Químicos y plásticos En noviembre, el sector experimentó una contracción del 0,9% anual a precios constantes, y un repunte de 7,8% en la comparación mensual. Para los primeros once meses del año, la producción acumula una caída de 17% frente a los mismos meses de 2023. Durante este mes, las industrias operaron con 65% de su capacidad instalada (vs. 66,3% del mes anterior). Algunas empresas manifestaron problemas para abastecerse de la materia prima en rubros como lubricantes y solventes. En el sector de plásticos, algunos relevados advirtieron que están ingresando cada vez más juguetes importados, perjudicando a la industria nacional. Papel e impresiones La actividad se retrajo 22,1% anual a precios constantes en noviembre, siendo el sector con mayor retroceso. Sin embargo, en términos mensuales, tuvo un incremento de 1,5%. Para los primeros once meses del año, la actividad acumula una caída de 15,7% frente a los mismos meses del año pasado. Las fábricas operaron con 66,5% de su capacidad instalada. A pesar de la caída anual, algunas empresas observaron un leve repunte en los pedidos, aunque todavía con un mercado muy deprimido. Como dato positivo, se destacó que los insumos del sector estuvieron bajando en el mes, permitiendo ofrecer mejores condiciones de precios. Encuesta cualitativa La medida más destacada que esperan las industrias pymes continúa siendo la reducción de impuestos (nacionales y provinciales) y de tasas municipales. Ese reclamo conjunto representa el 61,8% de las respuestas (0,4 puntos porcentuales por encima de octubre). El segundo lugar lo ocupó el estímulo a la demanda interna con 12,6% de respuestas (un punto menos que en el mes previo). La generación de incentivos para la contratación de personal ocupa el tercer lugar de las medidas que se consideran más efectivas para las pymes en el corto plazo, con 9% de las respuestas, subiendo 0,2 puntos porcentuales respecto la última medición. l Asimismo, en noviembre, los obstáculos más identificados por los empresarios fueron los altos costos de producción y logística, que constituyeron el 39,2% de las respuestas, aunque cayendo 0,7 puntos porcentuales en el mes. l La falta de ventas ocupó el segundo puesto entre los obstáculos que más pesan, y representaron el 37,1% de las respuestas registrando 2,3 puntos porcentuales más que en la anterior medición. Igualmente, estos dos factores destacan como las dificultades más significativas para el crecimiento y la estabilidad de las pymes. Los niveles de actividad bajos en los que operan las pymes obligaron a muchas a tomar medidas para apaciguar el impacto. Así, el 32,8% está diversificando su producción, incorporando nuevos productos y la prestación de servicios adicionales a su actividad habitual. Otra de las medidas más tomadas es la reducción de gastos operativos, donde 28,3% de las empresas consultadas manifestó estar en esa política, mientras que un 11,7% están incrementando las horas laborales de trabajo de los empleados, lo que es una buena señal porque representa en mayor movimiento de la actividad frente a octubre. El mes pasado eran más las empresas que reducían horas que las que las incrementaban. En noviembre, esa relación se invirtió. Con respecto a la distribución de empresas industriales pymes que experimentaron dificultades para pagar salarios durante noviembre 2024, desglosado por rubro, “Alimentos y bebidas" con un 23,6% de las respuestas se ubicó en el primer lugar. Seguido de este rubro se ubica "Textil e indumentaria" con el 21,8%, al igual que "Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte", que recibió el mismo porcentaje de respuestas.