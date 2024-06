La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó este martes la empresa Cimet Optel, ubicada en la avenida 12 de octubre Nº 2130, en Quilmes Oeste, donde hizo entrega del certificado de habilitación y conversó con sus autoridades acerca de la difícil situación económica y social que atraviesa el país.

En este contexto, la jefa comunal señaló: “A mí me importa particularmente lo de la Ley de Bases porque, si bien hay en simultáneo muchos temas que atender, hay uno que tiene que ver con el desarrollo posible o no del país y en qué condiciones quedamos después de eso. Y a veces parece raro, 'por qué estás hablando de la Ley Bases si sos intendenta…' Porque la verdad es que no existe posibilidad de desarrollo local si no es parte de un proyecto de país. Y a mí me preocupa el proyecto de país que hoy se está llevando adelante. Así que por eso escuchar de primera mano es lo que necesitamos”.

En relación al acompañamiento a este tipo de industrias, Mayra destacó que “en este lugar se brindan capacitaciones a escuelas técnicas y centros de formación de toda la región para contribuir con la formación de jóvenes profesionales que garanticen el crecimiento y desarrollo productivo de nuestro país. Por eso desde el Municipio vamos a seguir trabajando para que sean cada vez más la cantidad de establecimientos habilitados, con el objetivo de lograr una gestión con transparencia, celeridad y cercanía”.

Por su parte, el titular de la Agencia de Fiscalización, Control Comunal y Desarrollo Económico, Julián Bellido, detalló que “la entrega del certificado de habilitación es el resultado de un proceso largo que inició la empresa Cimet Optel cuando el nuevo grupo adquirió la planta allá por el año 2016. Y esto se hizo en el marco de una charla sobre el contexto actual y la legislación que se está impulsando desde el Gobierno nacional, como la Ley Bases o el RIGI, para hacer una valoración sobre la repercusión que podría tener de promoverse o habilitarse este tipo de iniciativas que perjudican a la producción local y justamente empresas como estas que proveen de insumos a productoras de energía”.

Por otro lado, el gerente general de la compañía, Martín García Maglione, expresó: “Hoy tuvimos la visita de la Intendenta con la entrega del certificado de habilitación, un certificado que cuesta mucho obtener, nosotros ya lo teníamos, pero hubo todo un proceso de cambio de nombre del certificado y el proceso terminó en estos días. Estuvo interesante, nos preguntó de la coyuntura, de cómo nos estaba yendo como empresa, de qué pensábamos de ciertas cosas del Gobierno actual y del momento actual, así que le dimos nuestra visión. Siempre hay un ida y vuelta entre las empresas y los gobiernos y creo que está bueno poder tener este canal de diálogo”.

Con más de 70 años de historia, Cimet es uno de los mayores fabricantes y comercializadores de conductores de energía y comunicación de la región. Combina tanto la producción de cables de energía como también conductores de fibra óptica para telecomunicaciones.

En 2015 el grupo Cimet adquirió el paquete accionario Nexans, sumando las plantas de Indelqui y Optel, y consolidando su protagonismo como proveedora en el rubro y ampliando su abanico de productos, su capacidad de producción, abastecimiento y servicios. Más información en https://cimet.com/

También participaron de la jornada el subsecretario de Habilitaciones, Fiscalización y Tránsito del Municipio de Quilmes, Nicolás Van Oostveldt; el gerente de Legales de la empresa, Fernando Peralta, y su par de Talento Humano, Esteban Tomasone.