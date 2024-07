En el Anexo del Palacio Municipal en San Francisco Solano, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó la entrega de 46 certificados de habilitación a comercios e industrias del Oeste del distrito y de 51 carnets, además de sus correspondientes diplomas, a aquellas personas que efectuaron el curso de manipulación de alimentos. El evento se desarrolló en el Anexo del Palacio Municipal, ubicado en la intersección de las calles 843 y 897, en San Francisco Solano.

"Esto que hoy estamos entregando tiene que ver con una práctica que quizás no era común, que la Municipalidad se encargue de ofrecer estos cursos, de poder brindar estas herramientas que son una exigencia para poder trabajar, y que también tienen que ver con la responsabilidad que los emprendedores asumen al momento de desarrollar su emprendimiento, su proyecto, de poner en función de un complemento en el ingreso, su experiencia y su formación", señaló Mayra.

La Jefa comunal sostuvo: "Antes teníamos un Estado que nos cuidaba y que nos protegía a todos. Hoy lamentablemente no estamos en esa situación y tratamos de cuidar a nuestra población a partir de un Estado Municipal presente, con ayuda y cooperación de la Provincia. Pero estamos completamente desprotegidos ante un Estado Nacional que se ausenta completamente de las necesidades de nuestras familias".

"Veníamos de cuatro años de mejora y avances pero hoy vemos detenida la obra pública desde el Gobierno Nacional y eso hace que se frene ese progreso que veníamos teniendo y también hace que se pierdan puestos de trabajo porque la obra pública emplea a muchas familias. Estas definiciones se están tomando desde la crueldad y la insensibilidad, y por eso nosotros desde el Municipio queremos cuidar y proteger a nuestra población con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, porque realmente veo a nuestra población en peligro respecto a las decisiones que se están tomando desde el Gobierno Nacional", afirmó la Intendenta.

Y subrayó: "Siempre vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para generar posibilidades y hacer que nuestra población tenga oportunidades de desarrollo, crecimiento y mejora. Quiero decirles que por más que tengamos dificultades nunca nos van a ver de brazos cruzados o caídos, siempre vamos a trabajar, buscar la articulación con todos los organismos y dejar lo mejor como funcionarios públicos que somos".

En referencia al curso, el trabajador gastronómico, Lucas Céliz, expresó: "Me pareció bastante copado el curso y muy entretenido. A mí esto me sirve un montón para trabajar, he trabajado mucho en gastronomía. Me parece bien que los cursos sean gratis, porque me enteré que en otros lados hay que pagar y le dan la oportunidad a gente que no puede llegar a hacerlo".

El curso fue dictado por integrantes de la Dirección de Bromatología en la mencionada dependencia municipal, con el objetivo de facilitar el acceso a esta herramienta que establece el Código Alimentario Argentino, para los vecinos y las vecinas del oeste de la ciudad que forman parte de esta actividad.

Durante el evento, se presentaron distintas herramientas de gestión para que utilicen como los programas de Alimentos Seguros y Somos Quilmes; de Intermediación Laboral de la Red COPRET; el Punto Emprende y diversos cursos de formación; las herramientas financieras disponibles del Banco de la Provincia de Buenos Aires y la app Alerta Quilmes, entre otros.

También fueron parte de la actividad integrantes de la Cámara de Comercio e Industria de Solano, de la Cámara de Gastronómicos de Quilmes y autoridades del Banco Provincia, entre otros.