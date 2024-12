El Municipio de Quilmes inauguró este martes el Ecopunto de la Plaza Villa La Armonía, el 15º del distrito, y presentó una nueva camioneta que se incorpora al sistema de recolección diferenciada “Quilmes Recicla”, en un trabajo articulado con la empresa Reginald Lee (embotelladora de la compañía Coca-Cola) y el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades destacaron la iniciativa conjunta que permitió reponer el Ecopunto en la plaza, luego de que el original sufriera un incendio en julio de este año. Quilmes fue seleccionado por la empresa Reginald Lee como receptor de la nueva estación de reciclaje gracias al compromiso demostrado por el Gobierno Municipal en el reciclado de los residuos.

"Estamos reponiendo, gracias a una gestión que se viene haciendo con Reginald Lee, una empresa privada que articula políticas con el Municipio de Quilmes, este Ecopunto que había sido vandalizado en el mes de julio del 2024. Y presentando un nuevo vehículo para la recolección diferenciada, que se adquirió con recursos del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad. Es el Estado presente y eficiente que nos pide nuestra Intendenta todos los días. Y la eficiencia en términos de reciclado tiene que ver con poner más lugares para que la gente pueda disponer de sus residuos, y con articular con el privado para que estas cosas puedan suceder”, aseguró el secretario de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio.

En esta línea, la concejala Eva Mieri, que agradeció a la ministra de Ambiente provincial, Daniela Vilar, por la adquisición conjunta con el Municipio de la nueva camioneta para el sistema de recolección diferenciada, señaló: "Más que un Ecopunto es un espacio de encuentro de la comunidad, donde las y los vecinos del barrio La Armonía acercan sus materiales reciclables, con compromiso ambiental y también social, sabiendo que es fuente de trabajo para muchísimas familias cartoneras, lo que dignifica su labor. Vemos con mucho entusiasmo este espacio donado por Coca Cola y el trabajo mancomunado entre lo público y lo privado siga beneficiando las políticas ambientales con inclusión social que nos propuso desde el primer día de gestión nuestra intendenta Mayra Mendoza".

En tanto, la gerenta de Relaciones Institucionales de Reginald Lee, María Eugenia Justo, indicó: “Vinimos a inaugurar un Ecopunto junto a la Municipalidad de Quilmes en lo que es nuestro programa de reciclaje local, que nosotros apoyamos a los municipios de nuestro territorio. Nos enorgullece mucho poder contribuir al programa de reciclaje local porque para nosotros justamente es muy importante no solo preservar el medio ambiente, sino de esa forma contribuir al desarrollo de las localidades donde estamos”.

Además, en el marco del programa provincial Mi Provincia Recicla, con el financiamiento del Ministerio de Ambiente, el Municipio adquirió una camioneta con caja abierta, doble cabina, para reforzar el sistema de recolección diferenciada en el distrito, que actualmente cuenta con once zonas, más de 200 recuperadores y 15 ecopuntos distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad.

Al respecto, la subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular bonaerense, Jacquelina Flores, señaló: “Como mujer cartonera que soy y siendo parte del Estado Provincial, celebro que estemos pudiendo garantizar derechos. Estas gestiones dignifican el trabajo de la economía popular. Celebro que haya un Municipio y un Ministerio acompañando, me da mucho orgullo”.

Por su parte, Ricardo Piedrabuena de la cooperativa de Recicladores Quilmes destacó: “la verdad que hoy en día tener este sistema de reciclado, a nosotros nos cambió la vida, porque los vecinos nos ven como trabajadores reales. Este municipio realmente apostó mucho en nosotros y le agradecemos”.

En lo que va del año, se han recuperado 448.655 kg de material reciclable en los Ecopuntos y 244.018 kg en el sistema de recolección diferenciada; es decir, más de 700 mil kg de material que es reinsertado en el circuito productivo.

También estuvieron presentes los subsecretarios de Higiene Urbana, Alejandro De Fazio, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Darío Ortiza; la concejala Eva Mieri; el director provincial de Coordinación Municipal y Seguimiento de la Gestión, Ariel González; y representantes de la Cooperativa de Recicladores de Quilmes.