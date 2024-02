Al conocerse la inflación de Enero, la Diputada Nacional de Avellaneda, Mónica Litza, responsabilizó al gobierno de Javier Milei de otra fuerte suba que arroja un 51% acumulado en dos meses. “Está pulverizando el bolsillo de los jubilados y trabajadores”, advirtió.

“Como siempre, para Milei la culpa es de la casta: Asalariados que no llegan a fin de mes por las políticas recesivas de este Gobierno. La economía está en rojo y las ventas se desploman”, afirmó Litza.

Sobre las medidas instrumentadas, la Diputada Nacional de Avellaneda afirmó: “Es tal la crisis económica que los comercios y las PyMES dejan de funcionar. Hasta el FMI dijo que la economía no iba a crecer como en la gestión de Sergio Massa. Y la realidad muestra una gran contracción”.

“Sin poder de compra, las ventas en el país se desplomaron. Al comparar las cifras de enero 2024 con las del año pasado, el Cemento cayó un 20%; la Construcción -28%, Patentamiento de Autos -38%, de Motos -19%, las ventas minoristas -29%, entre otros espantosos indicadores de la economía”, explicó Litza.

Al finalizar, la dirigente avellanedense no dudó en señalar que “de seguir con estas medidas fuertemente recesivas e inflacionarias se está empobreciendo a las familias argentinas. La recesión es el peor camino”.