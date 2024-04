La Diputada Nacional de Avellaneda, Mónica Litza, cruzó las 'mentiras' que el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional. “Milei festeja un superávit ficticio, producto de deudas impagas y licuación a los trabajadores y jubilados”, afirmó.

“Milei nos tiene acostumbrados a sus mentiras y realidades paralelas. Pasaron cuatro meses y no puede mostrar ningún logro positivo para los argentinos”, indicó Litza.

Al referirse al anuncio de “superávit gemelo”, la Diputada Nacional de Avellaneda fue contundente: “Al estudiar los números en detalle vemos una gran ficción basada en deudas y cuentas sin pagar. Esto sumado a la licuación que sufren trabajadores y jubilados”.

“A modo de ejemplo: Si en tu casa no pagas la luz y el alquiler, no estás ahorrando: Contraes una deuda y en cualquier momento te cortan el servicio. Por eso Milei nos miente y lo que logró es un superávit ficticio”, finalizó Litza.