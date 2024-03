Spot! La tienda de AXION energy lanzó su nuevo sándwich “El prensado”, en un evento celebrado en la localidad de Quilmes donde asistieron los proveedores regionales de este nuevo producto.

Hace ya dos años Spot!, la tienda de AXION energy y Lele Cristóbal, el creador de Café San Juan, se unieron con el fin de crear la famosa “Parada Sanguchera”, donde ofrecen sándwiches “gourmet” y diferentes opciones gastronómicas.

Con ya más de cincuenta Paradas Sangucheras a lo largo del país, la oferta incluye seis variedades (mortadela, bondiola, salame, cantimpalo, jamón y queso, vegeta), empanadas, ensalada y helados. Ahora también se suma su último lanzamiento, que se une a la familia: “El Prensado”.

“El Prensado”, es un sandwich confeccionado con ingredientes frescos y de alta calidad, promete deleitar a todos los clientes de la “Parada Sanguchera”. Su equilibrio perfecto entre lo tradicional y lo innovador lo convierte en una opción irresistible para los fanáticos de la gastronomía.

Durante el lanzamiento, el creador de esta experiencia culinaria -Lele Cristóbal- estuvo acompañado por la presencia de Franco Kalifon, Andrés Muñoz, Gonzalo Javier de la Torre y Matías Pellegrini, proveedores regionales que contribuyeron al éxito de esta iniciativa gastronómica. Desde el norte del país con los fiambres, hasta Mendoza con las conservas, cada uno es un elemento fundamental en la cadena de valor para poder lanzar nuevas ofertas a los consumidores.

Elaborado con ingredientes de excelente calidad este “sanguche” viene en dos variedades -lomito ahumado y cheddar, con aderezo y cebolla pickelada, y pastrón con mostaza y rodajas de pepino en conserva- para incorporarse a la oferta gastronómica en las “Paradas Sangucheras” de Spot! a partir del lunes 11 de marzo.

“Estamos muy orgullosos de este nuevo lanzamiento sintiéndonos comprometidos con el fortalecimiento de las economías regionales. A través de la colaboración con proveedores de diversas partes de Argentina, no solo brindamos productos de alta calidad, si no que también contribuimos al desarrollo de las comunidades en todo el país” sostuvo Cecilia Panetta, gerente ejecutiva de Marketing de AXION energy.

De esta forma, este lanzamiento no solo es nuevo hito para la marca, si no que también un compromiso renovado con los productores regionales del país, logrando en conjunto un producto final que cumple con los más altos estándares de calidad y sabor.