Cintia Módolo denuncia inacción del Juzgado de Familia N°2 de Quilmes y complicidad con su ex pareja, un alto funcionario del Banco Provincia, a quien acusa de impedir el contacto con su hijo de 8 años. Teme que el padre lo traslade al exterior.

La desesperación y la angustia marcan la vida de Cintia Módolo, una madre residente de Berazategui que lleva la dolorosa cuenta de 794 días sin poder abrazar a su hijo, de tan solo 8 años. En un grito desesperado por justicia, Cintia denuncia la inacción del Juzgado de Familia N°2 de Quilmes y la presunta complicidad de su ex pareja, un alto funcionario del Banco Provincia, en lo que ella describe como un claro caso de corrupción judicial.

"Mi calvario comenzó hace más de dos años", relata Cintia con la voz quebrada. "Desde entonces, mi ex pareja ha obstaculizado sistemáticamente todo contacto con mi hijo, vulnerando sus derechos como niño y los míos como madre".

La situación escaló hasta el punto de que Cintia presentó, el pasado 18 de marzo de 2025, una denuncia penal contra el juez por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Paralelamente, ha recusado al magistrado en sus expedientes judiciales, argumentando una falta de imparcialidad y una evidente inclinación hacia la postura de su ex pareja.

"No tengo dudas de que la posición influyente de mi ex pareja en el Banco Provincia ha permeado la justicia local", afirma Cintia con firmeza. "Esta denuncia penal es un acto de valentía y una necesidad ante la desprotección que siento por parte del sistema judicial".

La preocupación de Cintia ha alcanzado un punto crítico ante la posibilidad inminente de que su ex pareja traslade a Baltazar fuera del país. "Temo que si se lo lleva, nunca más podré volver a verlo. La justicia no está actuando con la celeridad necesaria para proteger a mi hijo", lamenta.

Cintia hace un llamado desesperado a la sociedad, a las organizaciones de derechos de la infancia y a los medios de comunicación para que su caso no quede en el olvido. "Solo quiero que vuelva a estar con su mamá. Se están violando todos sus derechos como niño a tener una relación con ambos padres", señaló.