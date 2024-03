La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este viernes el acto de inicio del ciclo lectivo en la Escuela Primaria Nº 82, ubicada en la calle Yapeyú 555, en Bernal, donde resaltó la importancia que tiene la educación como herramienta de transformación social y ponderó las mejoras realizadas en el mencionado establecimiento educativo.

"Nuestro objetivo es que la vida de ustedes sea más fácil, más linda y mejor de la que fue nuestra vida y para eso necesitamos tener la escuela arreglada, salarios dignos para los docentes, los útiles elementales para estudiar y todo eso se hace con una comunidad organizada y con un Estado presente", expresó Mayra, quien luego recorrió las distintas aulas de la institución junto al secretario de Educación, Culturas y Deportes local, Joaquín Desmery, entre otros funcionarios.

La Jefa comunal aseguró: "No solamente hace falta un Estado presente con funcionarios que los conozcan o se vean, sino un Estado eficiente que trabaje para resolver los problemas que se presentan en la comunidad. Y estas aulas eran un problema porque si se suspendían las clases porque los salones no estaban en condiciones, ahí tenemos que estar nosotros buscando la forma de solucionar los problemas de la gente, de nuestra comunidad, en este caso de la escuela".

"Quiero decirlo, porque realmente vamos a vivir momentos difíciles en los que ustedes tienen que saber que esta Intendenta, más allá de las adversidades que se presenten, siempre va a levantar la voz para defender lo que nos corresponde a los quilmeños, y para defender la vida y la dignidad de todos, pero principalmente de los más chicos y de las más chicas, a quienes tengo puesto todo nuestro objetivo y propósito de trabajo, que es que vivan mejor que nosotros y nosotras", resaltó.

En este marco, la directora de la EP Nº 82, Lorena Villalba, sobre las obras que se llevan adelante en la institución señaló: "Por la decisión política de nuestra Intendenta Municipal, que dio continuidad a esa obra, no se llueve más. No hay más humedad, tenemos las aulas y mobiliario nuevos, una mejor organización en toda la escuela porque nos están terminando de construir una nueva biblioteca, espacio de secretaría y de equipo de orientación escolar. Así que estamos muy felices del apoyo de la Secretaría de Educación, y de nuestra Intendenta por estos logros".

En el lugar se llevó a cabo, a través del programa Escuelas a la Obra, con financiamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la refacción a nuevo de los sanitarios, como así también la instalación de los tanques elevados, cisternas y torres nuevas. Además, se efectuó el cambio de la chapa de la cubierta en toda la superficie y se rehabilitaron tres aulas que anteriormente estaban dañadas por filtraciones.

Actualmente se está concretando la remodelación de un espacio para la generación de otra aula y la construcción de otro sector que tendrá una biblioteca, sala de profesores y dirección. Todos estos trabajos en las aulas se llevan adelante con financiamiento del Gobierno Municipal.

La mencionada institución, que cuenta con una matrícula de 375 estudiantes, también fue una de las beneficiadas con la entrega de kits de útiles escolares para los alumnos de 1º año, que son parte de los 6.500 que se están entregando en la comuna, y las cajas de apoyo escolar para los estudiantes del Nivel Primario y centros socioeducativos, que llevó a cabo la Jefa comunal días atrás, para que los jóvenes cuenten con todo lo necesario para el comienzo de las clases. Con esta política pública el Municipio busca garantizar una base de útiles esenciales para que todos los alumnos y alumnas del nivel Inicial y Primario de las escuelas públicas de Quilmes puedan comenzar el ciclo lectivo, independientemente de las posibilidades económicas de cada familia.

El kit para los estudiantes de 1º grado cuenta con un adhesivo vinílico de 30g con tapón a presión y pico triangular; una cartuchera; un cuaderno escolar de tapa dura; un blíster de nueve escarapelas de tela con alfileres impresas y las fechas patrias; una goma lápiz blanca; una caja de lápices de colores por 12 unidades; un lápiz grafito; una tijera escolar; un sacapuntas con filo de metal y cuerpo plástico; una regla graduada plástica y todo está guardado dentro de una mochila.

Mientras que las cajas de apoyo escolar (280 kits) tienen 25 lápices grafito; 25 bolígrafos; 25 sacapuntas filo metálico y cuerpo plástico; 25 gomas de borrar lápiz/tinta; 10 cajas de lápices de colores por 12 unidades; un adhesivo vinílico en presentación de un litro; 25 cuadernos escolares con tapa blanda por 42 hojas rayadas; un repuesto escolar Nº 3 por 480 hojas rayadas y otro igual de cuadriculadas; y 20 paquetes de 6 marcadores de colores.

Participaron de la actividad el subsecretario de Educación y Servicio Alimentario Escolar (SAE), Miguel Centurión; el presidente del Consejo Escolar, Gustavo Lappano; el director general de Educación, Leonardo Casazza y la inspectora jefa distrital, Florencia Elvino.