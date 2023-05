La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación provincial, Pablo Urquiza, encabezaron este lunes la entrega de netbooks destinadas a alumnos de 6º año de ocho escuelas secundarias del distrito, en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense, en un acto realizado en el Teatro Municipal, ubicado en Mitre 721, en el centro de la ciudad.

“Este acto de entrega de netbooks es un momento súper especial de nuestra gestión. Tiene que ver con construir un presente distinto y un futuro mejor. Estas computadoras que tienen hoy es un derecho. Esta herramienta de estudio, de trabajo seguramente en un futuro, de investigación hoy en la escuela secundaria, los va a acompañar en la UNQ, la UNAJ o en la UNDAV, en todas esas queridas universidades del conurbano que tenemos”, expresó Mayra, que estuvo acompañada por el secretario de Educación local, Joaquín Desmery, y la directora general de Juventudes, Ana Palacios.

La Jefa Comunal destacó: “Esta es una herramienta que además les va a servir a las familias, porque cuando les preguntamos si tenían compu, la mayoría nos dijeron que no”.

Y finalizó: “Esta computadora es un derecho y lo tienen que defender. La tendrían que haber recibido en 1º año de la secundaria y la están recibiendo ahora, en 6º. Antes no la tuvieron porque hubo una decisión de un gobierno, el de Macri, que decidió que estas computadoras no se entreguen más. Y tuvieron que pasar 6 años para que ustedes vuelvan a tenerlas. No tienen que permitir que les quiten los derechos, que digan una cosa y hagan otra”.

Por su parte, Pablo Urquiza aseveró: “Quiero agradecer a esta querida Intendenta que venimos muy seguido a Quilmes porque Mayra apuesta a la educación, con la inauguración de escuelas y jardines. La semana pasada estuvimos recorriendo el Instituto de Formación Docente Nº 83 de Solano que va a tener su propia sede por la decisión de Mayra. Vamos a seguir estando siempre porque Quilmes es un distrito que apostó a la educación y a los jóvenes que son el presente y nos van a ayudar a construir una sociedad mejor”.

Durante el acto, recibieron sus netbooks 450 jóvenes de las Escuelas Secundarias (ES) Nº 19, Nº 28, Nº 41, Nº 69, Nº 77 y la ES Agraria Nº 1, de Quilmes; también de la ES Nº 82 de Ezpeleta, y de la ES Nº 65 de San Francisco Solano. Con esta nueva entrega, en lo que va del año, ya se alcanzaron 42 escuelas de todo el distrito y se distribuyeron más de 2.500 computadoras.

En este sentido, la directora de la ES Nº 77, Marianela Galván, señaló: “Las computadoras son una gran herramienta que nos brinda el gobierno para que los chicos puedan continuar sus estudios superiores o terciarios y de esta manera poder tener igualdad en lo que es la educación”.

A su vez la alumna Tirsa Domínguez, de la EES Nº 77, dijo: “Me parece muy bueno porque es un programa que nos beneficia a todos los chicos para poder conectarnos a través de la tecnología y para nuestro futuro”. Y su compañero, Lautaro Olivera, indicó: “Me parece muy bien porque a muchos compañeros nos sirve ahora y para la facultad más adelante, para trabajar y también como entretenimiento.”

El programa Conectar Igualdad Bonaerense es una política pública impulsada por el gobernador Axel Kicillof, que recuperó el plan Conectar Igualdad, una iniciativa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que tiene por objetivo achicar la brecha digital en todo el territorio provincial, conectando al Estado con las instituciones, docentes, estudiantes y familias, para promover la igualdad de oportunidades y conocimientos.