“Todo el tiempo planteamos que la gestión tiene que ser cercana y de cara a la gente, en contacto directo con los vecinos y de este modo, organizados y respetuosos. Escuchar activamente la mirada que ustedes tienen del barrio para solucionar o mejorar cosas, me parece que es importantísimo y sano para el funcionamiento del Municipio. Hoy tenemos dificultades y no es que me quiero justificar, pero sí que conozcan el contexto en el que estamos”, destacó Mayra, quien estuvo acompañada por el presidente de la institución, Daniel Marilungo.En esa línea, detalló: “Hoy al Municipio de Quilmes, con la recaudación que tiene, no le alcanza más que casi para pagar los salarios de los trabajadores municipales, que son muy bajos, y me queda muy poco resto para la operatividad de la gestión. Entonces, si hay un reclamo de una luminaria que los primeros años pudimos poner unas 50 mil, la verdad es que hoy ese mismo artefacto nos cuesta tres veces más de lo que nos costaba el año pasado”.“Es importante contarles que a pesar el contexto difícil, de estas dificultades y estas adversidades, estamos poniendo la cara, atendiendo las demandas y diseñando la mejor manera de encontrar soluciones a esto. El progreso que veníamos teniendo, un buen ritmo en la gestión que habíamos encontrado, con un aceitado ejercicio de respuesta ante las demandas, ahora se ve frenado, interrumpido y eso es lo que queremos explicar. No es que falta voluntad, equipo o ganas, lo que nos faltan son recursos y presupuesto para poder hacerlo. Sin acompañamiento del Gobierno Nacional se frena el progreso de Quilmes”, resaltó la Jefa comunal.Por su parte, Marilungo expresó: “Tenemos ayuda del Municipio e hicimos todo el patio cubierto, además con otra ayuda se hizo la parte de cerámica del piso y las canaletas, en todas esas cosas nos ayudaron. Es importante que estén presentes porquesi no una entidad no sale adelante, nosotros trabajamos ad honorem y es difícil encontrar gente que colabore, somos siempre los mismos 20 o 25 de la comisión”. A su vez, sobre la visita de la Intendenta, destacó: “Se ve el contacto de la Municipalidad con el vecino, ver qué reclamos tienen en el momento y después tratar de solucionarlo”.Durante la reunión, los lugareños y lugareñas también dialogaron con distintos funcionarios municipales para transmitirles sus inquietudes, y a partir de ello se marcaron distintas prioridades a resolver, con el objetivo de continuar con el desarrollo de una gestión municipal más presente y eficiente.Fueron parte de la jornada: el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García; su par de Mujeres, Diversidades y DD.HH., Bárbara Cocimano; los subsecretarios de Participación y Relaciones Institucionales, Facundo Rivero y de Seguridad Ciudadana, Policía Criminal y Relaciones Interjurisdiccionales, Lucas Schuld, y el presidente del HCD, Fabio Báez, entre otros.