La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó en el CPA Leonardo Favio de Bernal, la entrega de equipamiento para 49 emprendedores y emprendedoras de la ciudad, quienes habían solicitado el apoyo a través de cartas presentadas ante la oficina de Unidad Intendenta.

“Estos momentos de la gestión son de alegría, donde una puede dar respuestas concretas ante tantas situaciones que demandan poder tener herramientas de trabajo, que van a potenciar lo que ustedes tienen como capacidad o habilidades. Y que pueden hacer que complementemos los ingresos para el bienestar de nuestras familias. Esto tiene que ver con uno de los objetivos que tenemos en nuestra gestión, de ir abordando y dando respuestas a muchos de los problemas que tenemos como comunidad, pero como Estado presente queremos estar acompañando a cada uno de ustedes”, señaló Mayra, acompañada por la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio.

La Jefa comunal subrayó: “Es muy importante en estos días poder reflexionar y reconocer que por más buena voluntad que nosotros tengamos, si no tenemos un gobierno y un proyecto nacional que acompañe a Quilmes y a las demandas que cada vecino tiene y me pueden expresar en una carta, puede ser que no podamos dar respuestas”.

“Hay quienes creen que la ayuda y el acompañamiento del Estado a la población es innecesaria, y que todo lo resuelve el mercado. Tenemos que estar cerca para que ustedes puedan tener estas herramientas y luego haya posibilidades de tener trabajo, un salario digno para comprar lo que sea necesario. El Estado tiene que intervenir porque el mercado no soluciona nada y profundiza las desigualdades”, resaltó Mayra.

En total, se entregaron 15 freezers, 10 heladeras, 11 hornos pizzeros, 4 hornos pasteleros, 10 cocinas semi industriales y 6 máquinas de coser. Este equipamiento fue adquirido a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una política que ya venía implementándose en espacios comunitarios y hoy se amplió a emprendimientos de vecinos y vecinas de Quilmes. El mes pasado, además, el Municipio fortaleció otros 12 emprendimientos de mujeres de la ciudad, con la entrega de máquinas de coser.

Previamente, por la mañana, Mayra les entregó subsidios a 22 emprendedores y emprendedoras del distrito, de hasta 380 mil pesos por persona, en el marco del Programa de Empleo Independiente (PEI), un trabajo articulado con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que brinda apoyo, orientación y medios para desarrollar proyectos y negocios. Para llegar a esta aprobación las personas realizaron una capacitación que dicta la Oficina de Empleo, llamada Curso de Gestión Empresarial. Durante los tres meses de cursada de esta propuesta inicial, las personas recibieron un apoyo económico de 25 mil pesos por mes.