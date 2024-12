La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, realizó este miércoles la entrega del Certificado de Habilitación a la fábrica XPER AR SA, ubicada en Pampa 1271, de Bernal Oeste, que se dedica a la fabricación de artículos de limpieza: escobillones, cabos, cepillos de mano, de piso, cepillos para calzado, para vehículos, microfibras, esponjas, fibras y aceritos, secadores de piso, palas, baldes, entre otros.

“Entregamos su certificado de habilitación a XPER AR, una Pyme familiar exportadora de Bernal Oeste que fabrica artículos de limpieza. Desde nuestro primer mandato en Quilmes, agilizamos y simplificamos trámites con el objetivo de construir un Estado más eficiente, que acompaña el crecimiento de la industria local, generadora de empleo y vital para el desarrollo argentino”, sostuvo Mayra, que recorrió la lugar junto a sus autoridades y acompañada por el secretario de la Agencia de Fiscalización, Control Comunal y Desarrollo Económico, Julián Bellido.

En este marco, Bellido indicó: “Este es un hecho muy importante para la empresa y también para el distrito. Por ese motivo nos acompañó la intendenta Mayra Mendoza, que pudo recorrer la fábrica y la producción que lleva adelante. Además, se destacan porque ellos realizan el diseño, participaron en distintos concursos y ganaron distinciones por los productos que diseñan y fabrican. Y desde Quilmes exporta para países limítrofes gracias al trabajo y a la dedicación que le ponen acá a los propietarios”.

Por su parte, la directora y administradora de XPER AR, Gisela Stanganello, dijo: “Hice el trámite yo, directo y sin gestor, o sea que cualquier persona puede ir y hacerlo. La gente que me atendió muy amable, me supo explicar y pude llegar finalmente a cumplir con todos los requisitos que me exigía para lo que es industria. Hoy fue una alegría inmensa. Particularmente me emocioné porque es un laburo de muchos años y que la Intendenta se haya tomado el tiempo para venir, visitar, conocer nuestros productos, lo que hacemos, para nosotros es un orgullo”.

En esa línea, tras relatar la historia familiar de la empresa, su titular Leonardo Fernández, señaló: “Nos sentimos acompañados por el Municipio y contentos por el hecho de haber terminado una etapa, porque fue bastante laborioso. Arrancamos hace 17 años al mudarnos acá y los trámites de la habilitación estuvieron muchos años parados por una cosa u otra. Pero la cuestión es que lo pudimos resolver ahora con este gobierno”.

XPER AR SA es una Pyme familiar que opera desde hace más de 20 años y exporta sus productos a Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile, y cuenta con clientes en el Interior del país. Los actuales titulares compraron el inmueble y no contaba con planos, por lo que se generaron demoras y complicaciones para obtener el Certificado de Habilitación. En junio de 2024 se le hizo entrega del Certificado de Aptitud Ambiental a la empresa junto a la diputada provincial, Berenice Latorre, y ahora obtuvo la habilitación correspondiente.

Acompañaron la actividad el subsecretario de Fiscalización y Habilitaciones, Nicolás Van Oostveldt, y su par de Control Ambiental, Iris Bejarano.