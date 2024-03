"Esta idea de 'Esquinas con Memoria' es para que cualquier persona que pase y se pregunte qué es esto, de qué se trata, que pueda leer y conocer con un código QR con el celular, la historia de Luis y saber que lo que quizás parece ajeno o lejano, tiene que ver con lo que ha sucedido en distintos barrios y tan cercano a cada uno", expresó Mayra, que estuvo acompañada por la secretaria de Mujeres, Diversidades y Derechos Humanos local, Bárbara Cocimano, y el subsecretario de DD.HH., Hugo Colaone.La Jefa comunal señaló: "Hoy tenemos el doble desafío de poder seguir teniendo este ejercicio de memoria activa de reivindicar las causas la vida la militancia política de nuestros compañeros y compañeras, de nuestros 30.000, que los han matado y desaparecido por su solidaridad. Los han eliminado físicamente, pero nunca de nuestros corazones, ideas y lucha, justamente por querer un mundo más justo, una sociedad más igual, por creer en la justicia social, y por efectivamente, querer la libertad, esa libertad en términos positivos, la que todos y todas necesitamos para poder desarrollarnos en la vida con más y mejores oportunidades"."Más que nunca, unidos y unidas, organizados, siendo solidarios y conteniéndonos entre nosotros, convocando a los que aún no están y haciendo masiva nuestra presencia en la calle este domingo 24 de Marzo. Si no hay fuerza ni organización, van a querer seguir pasándonos por arriba, avasallando derechos, vaciando el Estado como vimos que son capaces. Defendamos nuestros derechos para generar conciencia política para volver a reconstruir un proyecto que nos permita volver a gobernar y lograr desde las políticas de Estado, dignidad para nuestra gente. Y siempre memoria, verdad y justicia", finalizó Mayra.En este marco, Gabriel Laporte, hermano de Luis, indicó: "Hace 61 años que vivo en el barrio. Cuando mi hermano desapareció tenía 26 y yo 15. Hoy es un día muy especial y con muchas emociones. Y después de tantos años de vivir acá, de transitar este barrio y la historia, gracias a las políticas de Estado, en este caso del Municipio y gracias Mayra y al Concejo Deliberante de Quilmes, sacaron esta ordenanza que visibiliza a las víctimas del terrorismo de Estado", y agregó que además de su hermano, tres personas más fueron desaparecidas en el barrio, en un lapso de dos meses.La actividad responde a la ordenanza que el 22 de marzo de 2022 aprobó el Concejo Deliberante de Quilmes, en un proyecto propuesto por el Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, en el que se da lugar a la campaña de señalización "Esquinas con Memoria", que busca recordar, rendir homenaje y visibilizar mediante la colocación de carteles en las diversas esquinas del Municipio, a las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado que hayan nacido, vivido, estudiado, trabajado, y que fueran secuestrados, torturados, asesinados y/o que se encuentren desaparecidos, en el partido de Quilmes.Cada cartel estará ubicado en un punto representativo de la vida de la persona o personas que evoca, contando con un código QR a través del cual se pueda acceder a su historia de vida y militancia.Dicha iniciativa contribuye a cumplir con las obligaciones que se desprenden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de proveer políticas públicas que promuevan la verdad y la justicia, con medidas para que no vuelvan a repetirse violaciones a los derechos humanos.Estuvieron presentes en la actividad el director de Violencia Institucional local, Walter Ormazábal; el director general de DD.HH., Ruben Schell; la secretaria de Hacienda, Eva Stoltzing; la presidenta y la asesora del Colectivo de Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, Julia Merediz y Miryam Arbert; integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; la edila Karina Jara, y el concejal Mariano Casado, entre otros funcionarios.