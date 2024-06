La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, sostuvo hoy que la polémica con el reparto de alimentos y las partidas vencidas en el gobierno del presidente Javier Milei es un "escándalo sumamente serio".

"Lo que está pasando con Milei, (Sandra) Pettovello y el escándalo de los alimentos es sumamente serio", consideró la jefa comunal.

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, Mendoza consideró dijo que "después de semanas de operaciones y mentiras tuvieron que reconocer que tenían alimentos sin entregar y por vencerse".

En ese sentido, exigió que la Justicia también atienda las denuncias sobre "posibles ñoquis" que envuelven a la actual gestión y por el cual estarían siendo investigados los funcionarios de Capital Humano.

A su vez, desmintió categóricamente el informe que emitió el último domingo el programa "La Cornisa", referido a los galpones donde son almacenados los alimentos y los productos de limpieza que la Comuna reparte en el distrito.

"Usan la mentira como práctica política. El objetivo del informe no busca otro fin que ensuciar nuestra gestión asociándonos al escándalo que hoy la sociedad argentina está conociendo y que los responsables directos son el presidente Javier Milei y su ministra Sandra Pettovello", remarcó Mendoza.

La intendenta de Quilmes hizo su descargo sobre las imágenes que se difundieron en las últimas horas sobre supuestos alimentos vencidos y del estado del lugar en donde se encontraban: "Todas las imágenes utilizadas son falsas y de meses anteriores y, por esa razón, podemos ratificar que no había ningún tipo de alimento vencido. A su vez, algunas fueron tomadas en el momento que se estaba llevando adelante la mudanza de los productos de un galpón a otro, por eso se puede ver cierto desorden en la mercadería, pero invito a todos los que quieran a recorrer los galpones y que comprueben el estado del lugar y la mercadería", detalló.

En referencia al ex empleado comunal que brindó su testimonio en el informe, Mayra Mendoza manifestó que "el trabajador que utilizaron como fuente fue desplazado meses atrás por su ineficiente prestación en su labor municipal".

"Lamentamos que nuevamente (el periodista Luis) Majul y LN+ insistan con su circo mediático del que nos quieren hacer parte para intentar tapar el sol con la mano de lo que este Gobierno hizo con complicidad de muchos medios y periodistas: dejar vencer la comida de la gente y no entregársela a quienes más lo necesitan, por irresponsables y miserables", sostuvo en comunicación con NA.

En ese sentido, recordó las múltiples operaciones mediáticas que sufrió su gestión desde que asumió la Intendencia de Quilmes en diciembre de 2019: "Me acusaron malintencionadamente de enviar a mi hija a uno de los colegios más caros del país, de tener cuentas offshore, de eliminar los jardines municipales y hasta usaron durante la pandemia imágenes de Chile donde se veían calles incendiadas para decir que eran de Quilmes".

A su vez, coincidió con lo expresado por la ex presidenta Cristina Kirchner en sus redes sociales acerca de que crearon con Capital Humano un mega Ministerio inmanejable y se lo confiaron a una persona sin experiencia de gestión en las múltiples disciplinas que abarca: "Nunca gestionaron y dan sobradas muestras de la incapacidad que tienen para gobernar. Lo demostraron con lo del faltante de gas, con la no entrega de alimentos, todo esto mientras Milei sigue de vacaciones por el mundo".

Por último, y en el marco de otra fake news que se quiso instalar en estos últimos días, Mayra Mendoza aclaró a Noticias Argentinas que no tiene ningún tipo de vínculo familiar ni de militancia con Leila Gianni.

"No la conozco, vino a una recorrida de la obra en construcción del Eco Parque, como funcionaria del ministerio de Ambiente durante el gobierno de Alberto Fernández", sostuvo sobre quien suena para ocupar la Secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano que estaba a cargo de Pablo de la Torre, pero fue desplazado y denunciado por irregularidades en su función en medio de un escándalo sin precedentes.