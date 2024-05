La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, compartió un nuevo encuentro del ciclo Mate y Debate junto a vecinos de Ezpeleta, donde conversaron sobre la ley Bases. Previo a este encuentro en el centro de jubilados Mar de Jóvenes, Mayra pasó a saludar a militantes que repartían volantes en rechazo a la ley Bases en la estación de Ezpeleta.

En el inicio, la Intendenta se refirió a la difícil situación que atraviesa el país: “Hay una tendencia en la Argentina que es imparable y muy perjudicial para la mayoría: la caída del empleo. En estos meses que lleva de gobierno Milei se perdieron más de 62 mil puestos de trabajo entre el sector público y privado. Y están invisibilizados, porque no es una noticia que salga en los medios de comunicación, no sale en ningún lado, sale que Milei está de viaje por un país, por otro, por Miami, por no sé dónde, ninguno de esos viajes tiene buenos resultados para la Argentina, para el país en su conjunto y para los habitantes”.

Y siguió: “Esto que estamos charlando sobre la ley Bases tiene que ver con la desprotección que hacen de, por ejemplo, nuestros recursos naturales, la entrega total que quieren hacer de lo que es para nosotros parte de nuestro nuestra posibilidad de futuro y de poder tener una actividad estratégica para la Argentina como puede ser el litio, y ellos quieren regalárselo al dueño de Twitter, Elon Musk”.

“La ley Bases entre algunas de las cosas que tiene tan perjudiciales hay una que es tremenda que es la flexibilización laboral, la posibilidad de que los trabajadores sean despedidos sin indemnización. Básicamente es eso, lo que hacen es extender el período de prueba, qué quiere decir esto: te mantengo precarizado más meses y después no estoy obligado a pagarte nada, y eso es lo que habilita a muchos empresarios que por supuesto lo que más quieren es tener a la gente precarizada”.

“Esas personas que quizás trabajan o han trabajado a lo largo de toda su vida como las mujeres en algún trabajo sin haberle hecho aportes o trabajando en sus casas cuidando a sus hijos, criando, haciendo la comida, organizando las compras, limpiando, todo eso que significa llevar adelante una casa, no tienen aportes previsionales porque no estaba reconocido como un trabajo. Era un trabajo no remunerado, en nombre del amor, se trabajaba un montón de horas y parecía que no tenía que ser reconocido. Nosotros hemos reconocido eso, que son las tareas de cuidado. Y se puede contabilizar que casi un 20% del PBI en la Argentina es el trabajo que hacen y hacemos las mujeres en casa. Hay un montón de amas de casa que han trabajado toda su vida en el cuidado de sus hijos y estaba reconocido ese derecho y con la ley eso se terminó, 9 de cada 10 mujeres sancionada la ley Bases no se van a poder jubilar en la Argentina”.

“Hay una degradación del sistema previsional, porque como todo tiene que ver con todo, al no tener más intención de seguir garantizando esos derechos, las oficinas no sirven más, la Anses ya no va a tener tanta importancia en la vida del Estado y en la vida de la gente, se van a poder volver a privatizar la fondos de jubilaciones y pensiones. Entonces, nada es casualidad, todo va teniendo que ver con un desarrollo de entrega del país, de desguace del Estado y desprotección de nuestra población. Por eso para nosotros es muy importante que se comprenda, se estudie, nos informemos sobre el contenido de la ley Bases, que trabajemos en nuestro barrio, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros vecinos, en que tengan conciencia que lo que se está decidiendo en el Senado tiene que ver con su vida, y que el día que se trate esta ley la mayoría de los argentinos y las argentinas estemos presentes frente al Congreso de la Nación para exigirles que voten por el rechazo a la ley de Bases”.

Por último, Mayra habló sobre el RIGI: “Es ese régimen de incentivos supuestamente para nuevas inversiones, que es como los brotes verdes de Macri, nunca van a venir los brotes verdes, nunca vamos a ver la luz al final del túnel, lo único que vamos a hacer es seguir entregando a capitales extranjeros la Argentina, como ya sucedió”.

La presidenta del centro de jubilados ubicado en Villa Augusto, Graciela Martínez, agradeció la visita de la Intendenta, que estuvo acompañada del secretario de Servicios Públicos, Sebastián García; el subsecretario de Participación y Relaciones Institucionales local, Facundo Rivero; las concejalas Eva Mieri y Karina Jara, entre otros funcionarios y funcionarias.