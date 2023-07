La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, inauguró este jueves el Corredor Urbano del barrio José Hernández, de Quilmes Oeste, que mejorará notablemente la calidad de vida de los vecinos con un espacio público dotado de infraestructura, equipamiento y seguridad para el encuentro, ocio y deporte. El mismo está emplazado en el terreno delimitado entre Camino General Belgrano y arroyo Las Piedras.

“Hicimos una intervención para recuperar este parque para todos los vecinos y vecinas de esta zona de Quilmes Oeste. Hoy no solamente estamos inaugurando este Corredor Urbano, sino que también se están instalando 250 luces LED para las cuadras de este barrio, al igual que en el resto del municipio. Nosotros y nosotras tenemos la voluntad de seguir trabajando, de cómo hemos recuperado este espacio verde para este barrio, queremos seguir recuperando muchos otros espacios que hay en el Municipio, que queremos verlos llenos de vida, de color, de familias, de amigos y de encuentros”, señaló Mayra.

“Pero para eso necesitamos más tiempo de trabajo, este proyecto que estamos llevando adelante desde diciembre del 2019, con una pandemia en el medio, tiene que continuar. Hay muchos vecinos que, como ustedes, esperaron tanto tiempo y no queremos que los vuelvan a mirar con la nuca, queremos seguir mirando de frente a nuestros vecinos y continuar. Si Dios y la Virgen nos dan salud, y el pueblo de Quilmes nos acompaña, vamos a seguir gobernando y trabajando por cada uno de los barrios que esperan hace mucho tiempo, pero que como se ve concretado acá, hay resultados de trabajo”, sostuvo la Intendenta.

Para finalizar, la Jefa comunal subrayó: “No frenemos con la transformación y con el trabajo que venimos llevando adelante, acompañémonos mutuamente. Quiero un Quilmes que progrese de punta a punta, eso lo venimos haciendo desde el primer día y tenemos muchas obras y muchos proyectos para llevar adelante, pero necesitamos más tiempo. Por próximos años de Gobierno y de gestión para seguir construyendo dignidad y mejorar la calidad de vida de nuestra gente”.

En el lugar, por un pedido histórico de los lugareños, se realizaron 1.000 metros de senderos de hormigón bajo el proyecto “Trazas Peatonales Accesibles”; se reubicaron y pusieron en valor 12 juegos; se colocaron 10 juegos nuevos y bancos de hormigón, se hizo el recambio de las luminarias a LED y se colocaron dos columnas de iluminación.

Además, se efectúa la instalación de 250 luminarias LED a lo largo y ancho del barrio para mejorar la prevención, la visibilidad nocturna y contribuir a brindar mayor seguridad. Y para completar estos primeros 4 años de gestión, el 100 por ciento de las luminarias del distrito serán con tecnología LED.

En tanto, está prevista la continuación de una segunda etapa de obras con las siguientes acciones: completar la red eléctrica y tendido lumínico; plantación de árboles y vegetación; nuevos playones deportivos y una estación saludable; la ejecución de un anfiteatro; nuevo equipamiento urbano (bancos, bebederos, tachos de basura); la instalación de Ecopunto; una nueva red de seguridad (botón antipánico y cámaras); acceso de internet mediante Wi-Fi gratuito; nuevos cruces accesibles en todas las esquinas y nuevas paradas de colectivos.

En referencia a la importancia de esta obra, uno de los vecinos de la zona, Mario Herbas, comentó: “Hace tres años que veo avances en la zona, más que nada con lo que es la limpieza y la iluminación. Se está aprovechando el espacio, que antes no se aprovechaba”. Por su parte, la vecina Mercedes González relató: “Vivo aquí hace 58 años. El barrio ahora está mejor, antes teníamos un zanjón acá, ahora hicieron las cañerías, entubaron, pusieron asfalto, ahora está lindo. Acá hay muchos chicos y está bien el parque, porque no hay ni parques ni plazas cerca”. A su vez, la lugareña Irma Vergés expresó sobre lo hecho: “Yo hace más de 30 años que vivo en el barrio y veo mucho progreso, es divino lo que se ve. Hay mucha limpieza que antes no había. El corredor urbano que se hizo me parece bárbaro para los chicos. También la iluminación que pusieron embellece el lugar”.

Participaron de la actividad las y los secretarios de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler; de Hacienda, María Eva Stoltzing; de Servicios Públicos, Sebastián García; de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio; el subsecretario de Servicios Públicos y Defensa Civil, Silvio Sarti; la diputada provincial, Berenice Latorre; la directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) Agustín Ramírez, Sharon Lombardía; la concejala Florencia Esteche y el defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Ángel García.