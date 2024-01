La mediática abogada y diputada nacional (CC) Mónica Frade, experta en presentar denuncias penales que nunca prosperan; tiene miedo que la justicia descubra sus ilegales métodos de conseguir información. Recién ahora, Frade acaba de reconocer sus vínculos con el expía ulta K, Ariel Zanchetta.

Así, se presentó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi a los efectos de constituirse como “querellante” en la causa donde el magistrado investiga las actividades ilegales de este agente inorgánico, vinculado al espionaje ilegal de jueces, fiscales y políticos que –según las revelaciones de la justica- reportaba directamente al diputado nacional Rodolfo Tahilade (ex segundo jefe de la AFI) quien utilizó esa información obtenida de manera clandestina, para promover el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y realizar “carpetazos” a través de sus militantes infiltrados en medios de comunicación.

Frade busca de esta manera poder ser parte del expediente y saber entonces si las investigaciones judiciales pueden involucrarla y revelar que tanto ella como su jefa política, Elisa Carrió; utilizan los mismos métodos ilegales para presentar las resonantes denuncias penales que, en la inmensa mayoría de los casos, terminan en la nada misma.

En el mundillo judicial de Quilmes a Frade se la conoce como “la invicta al revés” porque nunca ganó una sola de las estruendosas presentaciones contra la corrupción que presento.

Desde hace algún tiempo incluso, dejó de tener los favores de ciertos medios de comunicación donde solía promocionar sus presentaciones, debido a las continuas desestimaciones de fiscales y jueces (léase https://quilmes-ahora.blogspot.com/2018/11/carrio-frade-otro-papelon-esta-vez-de.html

https://quilmes-ahora.blogspot.com/2019/03/un-nuevo-fraude-la-camara-federal.html

https://quilmes-ahora.blogspot.com/2018/10/otro-fraude-y-un-nuevo-papelon-para.html)

Pero ahora es la justicia quien la tiene “en la mira” , por eso la legisladora se ataja y busca saber preventivamente qué saben los jueces y fiscales sobre su conducta.

En una nota del diario “Perfil” (https://www.perfil.com/noticias/judiciales/una-diputada-de-elisa-carrio-admitio-que-hablo-con-zanchetta-el-ex-policia-preso-por-espionaje-ilegal.phtml?s=08) Frade reconoce que en el 2016 fue contactada por Zanchetta, quien se presentó como asesor del periodista Claudio Savoia, del diario Clarín, y agregó que el espía ilegal le comentó que dirigía un medio periodístico en Junín, y que tenía “información de relevancia” que le quería mostrar.

La legisladora agregó que a los pocos días Zanchetta le sugirió la contratación de la página “Sudamericadata”, la que -según él- era útil para la tarea que realizaba”.

“Contraté el servicio y lo utilicé en simultáneo a otras dos herramientas de fuentes públicas Aboné mensualmente el servicio (…) hasta el día 9/11/2023 fecha en que tomé conocimiento por el dictamen de esta Fiscalía que la citada página no se adecuaba a la normativa vigente, obteniendo datos de fuentes desconocidas”, escribió Frade en su presentación ante el juez federal.

Hasta noviembre de 2023 asegura Frade. Ya para ese entonces la justicia y muchos medios informativos, daban cuenta de las actividades ilegales de Zanchetta y del servicio de la agencia ilegal “Sudamericadata”. La diputada –que promovía el juicio político a Ricardo Lorenzetti, en una extraña asociación con Tahilade- se enteró tarde que utilizaba herramientas ilegales

Pero además de su demora, Mónica Frade entra en una burda contradicción. En las declaraciones que le efectúa al colega Ariel Stemphelet de “Perfil”, señala “hablé un par de veces (por Zancheta) hasta que lo bloqueé en enero del año pasado (2023) Me resultó medio ‘chantún’. Me mandaba sus notas periodísticas que me generaron sospechas de que podía ser un espía inorgánico o algo así”.

Pero en el escrito que presentó a la Justicia y durante la consulta de PERFIL Frade dijo que fue durante el año 2016. ¿Cómo….en el año 2016 Zanchetta le resultó sospechoso, creyó que era un agente inorgánico de la AFI, que era un “chantun”, pero siguió abonada a su servicio ilegal de información hasta noviembre de 2023?

Esa costumbre de espiar

Muchas de las “denuncias” que Frade ha presentado (ponemos comillas porque en realidad no lo son, sino pedidos para investigar supuestos delitos) se han basado en información obtenida de manera ilegal, como datos de AFIP, cuentas bancarias y otras informaciones protegidas que no son de conocimiento público.

Este medio ha revelado la relación sentimental de Frade con un agente inorgánico de la AFI y ex policía bonaerense, Dante Carlos Rossi. (https://quilmes-ahora.blogspot.com/2021/06/editorial-el-rio-sono-y-trajo-mucho-mas.html ).

Rossi era (¿o es?) un estrecho colaborador de Fernando Pocino, uno de los jefes de la SIDE durante el gobierno de Cristina Kirchner, para quien éste resultaba su espía predilecto.

Esta relación era conocida cuando –gracias a Elisa Carrió- Rossi logró ser designado en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, firmando como “Coordinador Nacional de Seguridad Rural”, aunque era un simple contratado indirecto merced al convenio que tiene el Estado con ACARA (la cámara que maneja el negociado de los Registros del Automotor).

La revelación que entonces hiciera este medio sobre dicha irregularidad, hizo que Gerardo Milman le quitara el cargo, aunque siguió cobrando el conchabo público y proveyendo información a su amada pareja.

En la nota el colega Ariel Stemphelet, hace referencia a las “denuncias” de Carrió contra el ex intendente de Quilmes, Sergio Villordo; por el supuesto “enriquecimiento ilícito”, que tramita el sueño de los justos en un juzgado federal de Lomas de Zamora a la espera de la prescripción, dado que el temor a Carrió hacen que muchos jueces no se atrevan a desestimar las causas que ella promueve.

De la investigación que lleva adelante el juez Martinez de Giorgi, se desprende que Zanchetta espió a Villordo y a su esposa Karina Lombardo. Vaya la coincidencia: Frade dijo que conoció al espía en 2016, el mismo año en el que radicó la denuncia contra el ex intendente de Quilmes en Lomas de Zamora. “La casualidad permanente” –al decir del fallecido Carlos Menem

En esa burda presentación Frade le atribuyó a la esposa de Villordo, una serie de propiedades en el partido de Lanus, sin percatarse que no coincidía con el DNI de esta el papel de datos ilegales que dijo haber conseguido mediante una información anónima.

La “apuntada” por Frade y Carrió debió hacer una serie de presentaciones judiciales para que la desvinculen de la causa y no le realicen embargos preventivos contra sus bienes. Varias personas que compraron automóviles que alguna vez pertenecieron a Villordo o su esposa, debieron hacer lo mismo que la vecina de Lanus para poder vender los vehículos sobre los que el juez –a pedido de las querellantes- había ordenado embargar.

Ariel Stemphelet menciona también otros casos –y causas- similares donde se montaron denuncias rimbombantes que terminaron sobreseídas o archivadas por inconsistentes, pero que motivaron daños irreparables contra la reputación y los negocios lícitos de las personas a quienes se señalaba como sospechosas de cometer delitos.

Sobre el tema existen rumores dando cuenta del beneficio económico que han tenido algunos competidores de los empresarios acusados, al mismo tiempo que circula este documento dando cuenta de seis domicilios distintos de la diputada Frade, de los que se sospecha son de su propiedad dado que vive tiene o ha tenido su estudio jurídico.