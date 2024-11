La Multisectorial de Quilmes hizo un enérgico llamado a la comunidad para movilizarse contra los aumentos de tarifas impulsados por el presidente Javier Milei, al que acusan de implementar políticas "injustas" que afectarían gravemente a las familias trabajadoras del distrito y de la región metropolitana.

Bajo el lema "Veto a los tarifazos de Milei", los representantes de la Multisectorial expresaron su rechazo a estas medidas, destacando la difícil situación económica que enfrentan miles de familias. "No podemos permitir que la gente tenga que elegir entre pagar los servicios básicos o poner un plato de comida en la mesa. Estos aumentos son un ataque directo al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, y ponen en riesgo la calidad de vida de miles de personas en la ciudad," afirmó uno de los portavoces durante la conferencia.

La convocatoria para marchar hacia las sedes de Metrogas y Edesur se extiende a toda la comunidad. Según explicó Florencia Bravo, representante del Movimiento Evita Quilmes, “estamos convocando a toda la comunidad de Quilmes porque las tarifas que están viniendo son impagables en relación con el salario de pauperización que estamos sufriendo desde hace años y que se profundizó con este gobierno nacional, que no da aumentos al salario mínimo vital y móvil.” La marcha está programada para el viernes a las 18 horas, y se espera una alta participación.

Por su parte, Patricia Iribarne, representante de la Coordinadora 25 de Mayo, enfatizó la insostenibilidad de la situación en los barrios populares. "La situación que estamos viviendo es insostenible, las tarifas que les están llegando a los compañeros en los barrios populares no se pueden pagar. No se puede vivir; los sueldos no alcanzan ni siquiera para comer", denunció. Iribarne fue más allá al afirmar: "Me parece que hay un gobierno que está desguazando nuestro país. Le está pegando al que menos tiene." La activista también expresó su preocupación por los recientes recortes a más de 60 mil beneficiarios de programas sociales, una medida que afecta directamente a familias de Quilmes. "Hoy estas familias no pudieron pagar el alquiler, no pudieron pagar la escuela de sus hijos, no pudieron llevar un plato de comida a sus casas. Ante esta situación, haremos el reclamo, y esperamos que en 15 días se les devuelva el cobro," añadió Iribarne.

Desde la Multisectorial, remarcan que la movilización no es solo una protesta, sino también un llamado a la resistencia popular y a la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables. La organización anticipó que mantendrán el "plan de lucha" hasta conseguir condiciones de vida dignas para todos los trabajadores y trabajadoras.