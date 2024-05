El gobernador Axel Kicillof oficializó el pago de la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal (FFFM), en un acto realizado en el Teatro Argentino de La Plata. Allí estuvo el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, quien firmó el segundo desembolso para su distrito.

De esta manera, el Gobierno provincial transfirió $37.549 millones a repartirse entre los 135 municipios. Se trata de la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal creado por la Ley Nº 15.480, sancionada en diciembre pasado, que contempla la transferencia de fondos no reintegrables y de libre disponibilidad a partir del Coeficiente Único de Distribución (CUD) a todos los municipios de la Provincia.

En ese marco, Mussi agradeció una vez más al gobernador Kicillof y expresó: "Hoy se confirmó el pago de esta segunda partida, financiamiento que permitirá a nuestro Municipio seguir trabajando e invirtiendo en Berazategui. Esto es una muestra más de lo que hace un Estado presente, comprometido con el crecimiento de la Provincia y de cada uno de los distritos que la componen".

Asimismo, el Intendente indicó: "También se firmó un convenio de cooperación entre el gobernador Kicillof y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, para brindar asistencia técnica a los municipios para la realización de planes de ordenamiento territorial y mejora de sus Códigos de Planeamiento Urbano. Además, se llevarán a cabo capacitaciones para agentes municipales, por parte de profesionales de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUT)".

Kicillof destacó que "estamos atravesando una situación inédita en la Argentina, producto de un Gobierno nacional que ha desentendido los problemas cotidianos de los argentinos y las argentinas. Nosotros no pensamos tomar ese ejemplo: en este momento en el que nuestro pueblo está experimentando una angustia muy grande, no le podemos responder con crueldad y egoísmo, sino con más presencia del Estado y solidaridad entre la Provincia y los municipios para dar respuesta", expresó el Gobernador y añadió: "La recesión, la caída de la recaudación y la quita ilegal de fondos por parte del Gobierno nacional impacta sobre la provincia y los distritos: hoy estamos demostrando que el Gobierno provincial no deserta, respeta el federalismo y reconoce la importancia de las y los intendentes".

Este desembolso se da en el marco de un inédito ajuste del Gobierno nacional que está afectando la recaudación de la provincia y los municipios. La provincia de Buenos Aires fue la más afectada por el recorte de transferencias no automáticas de la Nación: a abril de este año, implicó un recorte de un billón de pesos, monto que alcanzaría para financiar más de un año del Servicio Alimentario Escolar. Asimismo, los municipios han sufrido una pérdida de coparticipación de $88.000 que equivale a casi la mitad de su masa salarial neta.

"Nuestro compromiso es trabajar codo a codo con las y los intendentes para amortiguar los efectos de las políticas económicas y la deserción del Gobierno nacional", resaltó Kicillof y concluyó: "Invito a todos y todas las intendentes a que sean parte de los reclamos que impulsamos para defender a la provincia de Buenos Aires".

Estuvieron presentes en el encuentro la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Economía, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; intendentas e intendentes bonaerenses y demás autoridades bonaerenses.