El Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina y la Universidad del Sur de Buenos Aires del Grupo Perfil, lanzan un nuevo programa de formación diseñado para profesionales de la comunicación que deseen profundizar sus habilidades en la gestión de reputación, comunicación efectiva y resolución de crisis.

Este programa, compuesto por siete clases virtuales sincrónicas, se dictará los miércoles de 19:00 a 21:30 horas, desde el 23 de octubre hasta el 4 de diciembre de 2024. Su objetivo es brindar herramientas prácticas y actualizadas para la creación de estrategias comunicacionales que permitan a los participantes enfrentar los desafíos contemporáneos en el ámbito empresarial y social.

El equipo docente está compuesto por referentes de renombre en el sector:

● Diego Campal: Consultor y especialista en Asuntos Públicos y Manejo de Reputación. CEO y fundador de Campstone, Corporate & Public Affairs, y Presidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Con más de 25 años de experiencia en comunicación corporativa y estratégica en América Latina, se especializa en resolución de conflictos, gestión de crisis y vinculación con actores clave.

● Pablo Cattoni: Director Institucional en Sidersa desde 2024. Con más de 20 años de experiencia en sectores industriales y multinacionales como Shell, Dow, General Electric y Sanofi, se ha especializado en planificación de comunicación estratégica y asuntos públicos. Ex presidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas, y fundador del Centro de Estudios sobre Gestión de Intereses (CEGI).

● Verónica Cheja: Líder en comunicación estratégica y fundadora de Urban Group, la agencia de PR independiente más grande de Argentina. Con más de 25 años de experiencia, ha trabajado con clientes como Coca-Cola, Samsung, Unilever y Mercado Libre. Fundadora de Neuronal, una empresa de comunicación basada en datos, ha sido premiada por su labor en equidad de género en el ámbito empresarial.

● Mariana Jasper: Co-fundadora de Alurralde, Jasper + Asoc., es experta en Opinión Pública y Publicidad, con 20 años de experiencia en relaciones públicas. Ha trabajado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina y ha sido coach de oradores en TEDxRíodelaPlata, entrenando a emprendedores, CEOs y figuras públicas.

● Jimena Jiterman: Capacitadora en storytelling y coaching para oradores. Con más de 20 años en la organización de eventos y productora ejecutiva de TEDxRíodelaPlata, ha liderado eventos masivos y procesos de digitalización en la educación no formal. Se especializa en construir narrativas poderosas para eventos.

● Gabriela Korovsky: CEO y co-fundadora de Urban Grupo de Comunicación y líder en estrategias de comunicación sustentable. Fundadora de Urban Sustainability y Sustainable Brands Buenos Aires, ha dedicado su carrera a integrar la sustentabilidad en los negocios. Su trabajo ha sido premiado en el Festival de Creatividad de Cannes y por Women to Watch.

● Lucila Maldonado: Con más de dos décadas de experiencia en comunicación corporativa y asuntos públicos, ha trabajado en empresas como Latam Airlines y Grupo Roggio. Actualmente, es Gerente de Asuntos Corporativos en Grupo Albanesi, liderando áreas de comunicación, sostenibilidad y asuntos públicos. Ha gestionado crisis globales y es miembro del Círculo de Dircoms.

● Alejandra Martínez: Directora de Relaciones Externas y Sostenibilidad en Enel Argentina y Presidenta del Círculo Dircoms Argentina. Con amplia trayectoria en medios y comunicación empresarial, ha liderado la estrategia de comunicación en ENEL, incluyendo áreas de sustentabilidad y responsabilidad social.

● Cecilia Mosto: Politóloga y especialista en metodología de investigación en ciencias sociales. Directora de la consultora CIO Investigación, enfocada en estudios de reputación y opinión pública. Ha trabajado con entidades públicas y privadas en Argentina y es docente en diversas universidades de América Latina.

● Silvina Seiguer: Directora de Comunicaciones y Responsabilidad Social para Latinoamérica en Kimberly-Clark. Con amplia experiencia en gestión de comunicación corporativa y responsabilidad social, ha liderado proyectos en la región con foco en sostenibilidad y vinculación estratégica con comunidades.

Este programa ofrece una buena oportunidad para acceder al conocimiento y la experiencia de referentes del sector, quienes aportarán una visión integral y actualizada sobre la comunicación estratégica y las relaciones públicas en el contexto local e internacional.

Los contenidos abordarán temas clave como la gestión de la reputación, el storytelling, la gestión del entorno de negocios, la comunicación en tiempos de crisis y la sustentabilidad. Con un enfoque teórico-práctico, el programa incluirá análisis de casos reales y culminará con un ejercicio integrador que permitirá consolidar los conocimientos adquiridos.

Inscripción y requisitos:

La inscripción está abierta hasta el 20 de octubre de 2024. Los interesados deberán contar con una PC y conexión a internet. Pueden registrarse a través del siguiente enlace: https://elearning.usba.edu.ar/producto/programa-ejecutivo-de-comunicacion-institucional-y-asuntos-publicos/.

Los socios del Consejo tendrán un 20% de descuento en la inscripción.

Para más información, contactarse a través de [email protected] o al 11-4049-8679.

Acerca del Consejo

El Consejo Profesional de Relaciones Públicas es una asociación civil que desde hace más de 60 años reúne a los profesionales de la actividad, convirtiéndose en la entidad más representativa del sector. En un entorno en constante cambio, donde la comunicación necesita adaptarse y ser repensada, el Consejo se constituye como un espacio de encuentro que invita al intercambio, conocimiento y crecimiento profesional, fomentando la colaboración entre sus más de 1.000 socios.