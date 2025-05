Será penado con arresto de 10 a 30 días el que se entregare a la vagancia o no tuviere medios lícitos de vida, siendo capaz de trabajar, sin que mediaran causas justificadas. Código de Faltas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Art.67, derogado por ley 12.474 del año 2000.

El Llanero Solitario, es un personaje ficticio, creado por un escritor norteamericano por 1933, que cabalga en el Estado de Texas, Estados Unidos de América, para enmendar injusticias, ayudado por un indio, que en los países sajones se lo llamo “Tonto”, y en los hispanos, “Toro”. Inicialmente se narró por radio, posteriormente a raíz del éxito alcanzado, se volcó a publicaciones de historietas, luego paso a series televisas y hasta llego al cine en el año 2013.

El argumento es simple: Único sobreviviente de un grupo de seis RANGERS de Texas (Policía montada), emboscados por una banda de forajidos, es encontrado con vida, por el indio a que se hizo referencia anteriormente, que logra salvarlo. En la emboscada, el personaje, pierde a su hermano, asesinado por los delincuentes. Para vengar la muerte del familiar, se cubre el rostro con un antifaz negro y acompañado por su indio fiel, comienza la lucha contra la delincuencia, con la intención de apresar a todo infractor y llevarlo a la justicia.

Famoso, en las series televisas, era el apodo que “Toro”, le puso a su compañero: Kimo Sabe, cuya traducción al español significa "explorador confiable”.

¿Porque esta introducción?. Es que la historia, madre de madres, siempre enseña que existen personajes que intentan a repetir a otros más antiguos, reiterando episodios, que nunca dieron resultado.

Preocupado el Intendente de Mar del Plata, Doctor Guillermo Montenegro, ex juez penal, creó una Patrulla Municipal, a cargo de empleados municipales, provistos de armas no letales ( taser eléctricas) , en cuya compra el municipio invirtió cerca de 60 millones de pesos, con el fin de “limpiar” el espacio público local, invadido según él, por personas en estado de indigencia que duermen en la calle, “trapitos” (ergo, cuida coches o limpias vidrios de rodados”) y “fisuras”, término al que aún no se la ha dado acabado contenido. La Patrulla, vaya a saber porque, se arroga funciones policiales y judiciales.

La puesta en marcha de estos operativos, motivo una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria, con sede en la ciudad de La Plata, la que presentó tres Habeas Corpus ante la Justicia Marplatense con el fin de se declare ilegal este procedimiento. Dos de las acciones judiciales, ya han sido rechazadas, encontrándose en trámite la tercera, ahora en manos del Juez de Garantías Juan Tapia, a cargo del Juzgado Numero 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata. En el marco de esta causa, en el mes de abril pasado , el juez llamo a las partes, a una audiencia para que cada una, fundamente sus argumentos.

La Comisión Provincial por la Memoria, como se explico, con sede en la ciudad de La Plata, es un organismo, autónomo y autárquico, creado por ley en el año 1989, cuyo presidente es Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, integrada por notables personalidades del mundo del derecho y la militancia en pro de la no violación de los Derechos Humanos, apoyado por todos los gobiernos provinciales desde su inicio, cualquier fuera su signo político, inclusive por el de María Eugenia Vidal.

Es decir, que no es cierta la pública afirmación del Intendente, sosteniendo que dicha Comisión, este financiada y propulsada por el actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

En la presentación la CPM, documentó la existencia de estos operativos ilegales, mostrando gráficamente como los funcionarios policiales actúan en forma violenta, produciendo ilegales privaciones de la libertad de personas en situación de calle, agresiones de todo tipo y hasta robo de pertenencias de los demorados, entre ellas, la propia comida de los detenidos.

El argumento del Intendente es otro: dice respetar la ley, niega toda violencia, afirma que defiende a los marplatenses, al que labura y no a las chorros y afirma, que “los trapitos y los fisuras son los que extorsionan a los vecinos de la ciudad” y que “los vulnerables son los que van a laburar a la mañana, el que no puede entrar a su casa o a un cajero o que son grupos de personas que vienen de otros lugares a generar caos en la ciudad”. En alguna otra declaración, ya se asemejó un poco más al personaje de la ficción al se hizo referencia al principio de estas líneas: nuestro Llanero Solitario, sostiene que solo persigue “delincuentes”.

El periodista italiano, Siegmund Ginzberg describe la situación y los modos de comunicación que le abrieron paso y dieron consenso a la toma del poder en Alemania, por Adolf Hitler. Y encuentra preocupantes similitudes con la actualidad, en su libro “Síndrome 1933”.

Allí, enumera 10 frases, sobre insultos y vocabulario de nazismo que brinda claves para el presente, con notable similitud con actualidad.

Una de ellas dice: “Lo que importa de una mentira no es su veracidad ni su verosimilitud, sino las emociones que despierta”.

Y es así. Primero, porque en nuestro sistema legal, “delincuente”, es solo aquella persona que ha sido condenada por sentencia firme. Intendente, no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. ¿Le pudo dar una pequeña lectura?.

Segundo, también en nuestro sistema legal, los únicos autorizados para portar armas y detener personas, bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal, son los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley ( Resolución 34/169, 17 de Diciembre de 1979, Naciones Unidas, Ley 13.982, artículo 2, 11,etc, sobre el Estado Policial en la Provincia de Buenos Aires), es decir los Policías. Lo demás, constituye un GRUPO PARA ESTATAL, que se arroga facultades que no tiene. Y es PARA ESTATAL, porque funciona al amparo del algún poder del Estado.

La Historia Argentina, sufrió cruelmente el procedimiento de estos grupos, que causaron miles de muertos y mutilados, léase, Comando de las Américas, Triple A, Concentración Nacional Universitaria y/o Grupos de Tareas de la Dictadura.

Recomiendo la lectura del libro del periodística italiano, por su semejanza con la actualidad. Sostiene dicho autor, que desde el principio los nazis, demostraron ser campeones del insulto, de groserías largadas a los opositores, acompañando su ascenso, con un a “la mierda” constante. A la violencia verbal, le sumaban la violencia teatral ( “Laburo para la gente honesta”, dice nuestro “Llanero Solitario”, apuntando a un lenguaje callejero ).

El mencionado autor sostiene: “Lo que declaran antes de gobernar no siempre son palabras que se lleva el viento. Conviene tomar buena nota de ellas. Se suele creer (o esperar) que ciertas exuberancias constituyen meras exageraciones, recursos retóricos, intemperancias pasajeras, hipérboles, en definitiva. Sin embargo, hay un rasgo en común entre los populistas que alcanzan el poder: el afán por mantener sus promesas electorales, por obrar como anunciaron que obrarían, pase lo que pase, a cualquier precio” .

Cuesta entender como una persona formada en una institución religiosa, como es el Instituto Peralta Ramos de Mar del Plata, en aquel entonces en manos de los Hermanos Maristas, desprecie tanto al vulnerable, al “pobre”, al abandonado. Yo también me forme en dicha institución y a mí nunca me inculcaron, ideas como esas y menos el odio al prójimo. .

Teniendo la formación que tiene, no puede ignorar que las víctimas del dualismo económico se cuentan por millones. Los que no pudieron, ni podrán cruzar el muro de la pobreza, están pagando cara la globalización, el libre comercio, la economía de mercado y la competitividad, con la exclusión total. Es un sistema, Lord Mayor, por si acaso no lo sabía.

Una enorme subclase inmóvil opta en forma permanente entre la nada o la pobreza. El ejército multinacional de los desamparados, excluídos y carenciados, son definitivamente apartados de la gran aldea global.

El miedo al mañana, la angustia y la inseguridad, impulsan esta nueva "era de las desigualdades" (Fitoussi). Las víctimas del "horror económico" (Forrester) se sienten definitivamente excluídos de "integrar la red".

Es más, se los acusa de aquello de los cual son víctimas. “y a continuación se preguntan qué incapacidad, qué vocación de fracaso, qué mala voluntad, qué errores los arrojaron a semejante situación”. (“El horror económico”, Viviane Forrester).

Entre las calificaciones de Mar del Plata, acierta aquella que la describe como una “ciudad crecida alrededor de la especulación turística, sobre la base de patrones de una sociedad de consumo puro, enclavada sin embargo en una economía de subdesarrollo, con toda la secuela social o incongruencia espacial que ello significa”.

Este cuadro configura efectos de variadas causas, ocultos en su historia, porque no hay duda que toda Mar del Plata es la respuesta a un determinado ordenamiento económico-social, a una estructura ideada a fines del siglo XIX por la “generación del 80" y desarrollada en su máxima expresión en las primeras décadas del pasado siglo XX, como consecuencia de la expansión alcanzada en la nación. (SUMMA: Revista de Arquitectura, Tecnología y Diseño. Enero-Febrero 1971 BN 33 B Arq. J. Manuel Boggio Videla) .

Meca de una antigua clase media, hoy sin poder adquisitivo alguno y nula capacidad de ahorro, la ciudad languidece sin políticas de turismo serias, con escalofriantes desigualdades barriales, donde los “periféricos” solo reciben migajas de servicios públicos, ausencia de promoción industrial, ausencia de visión portuaria y entre otras cosas, un sistema de transporte público no solo vergonzoso, sino también ineficiente.

Ni en los peores momentos históricos del país, la ciudad atravesó esta inercia actual. La historia recuerda, el episodio de año 1974, bautizado como el “Rodrigrazo”, cuando el Ministro de Economía de la Presidenta Isabel Perón, produjo una devaluación del 160% en la economía nacional.

Sin embargo, solo a pocos días de esas medidas, “la ciudad fue invadida por 70 mil personas que llegaron en 7 mil automóviles, 280 ómnibus, 20 trenes y 21 vuelos. Los Hoteles no dieron abasto y conseguir mesa en un restaurante, entradas para el cine o para un espectáculo fue tan arduo como en las buenas épocas”. (“El último fin de semana de la clase media”. Ovidio Lagos Rueda. “La Opinión”, 28 de junio de 1975. También “Requiem para la Clase Media”, Mario Diament, “La Opinión”, 28 de junio de 1975).

¿Cuántos trenes diarios llegan hoy a Mar del Plata? ¿Cuántos vuelos? ¿Cuál es la frecuencia diaria de micros de larga distancia?. Y tengamos en cuenta que en aquella época, no existía la autovía. En una ruta de doble mano.

En conclusión, estas esporádicas medidas, se asemejan a los últimos estestores de un modelo que esta agotado, escondiendo su fracaso, tras el antifaz de un Llanero Solitario, justiciero por mano propia, pretendiendo mostrar a la sociedad local, que la “limpieza del espacio público”, liberado de indeseables, es la solución para el progreso.

Nada más falso. Son procedimientos ilegales, PARA ESTATALES, patoteros, aprovechándose de la debilidad de los más vulnerables, ante una sociedad que muestra atónica ante este tipo de accionar.

Por 1950, un filósofo norteamericano, sostenía, que cuando el fascismo regresara, lo haría en nombre de la “libertad”. Es que la madre de todas las madres, la historia, nos enseñan que generalmente, los grandes enemigos de la libertad, aparecen disfrazados como amantes de la libertad.

Todo lo consignado hasta, no implica una defensa del delito, es una defensa de los principios del derecho y del debido proceso. No es posible, querer “combatir” lo que se supone malo, con procedimientos, mas ilegales, que el hecho que se pretende reprimir.

La historia enseña, que si los ciudadanos no luchan por sus ideas en conjunto, serán neutralizados por separado.

¿Será así Kimo Sabe?.

Carlos A. Bozzi

Abogado

Integrante de la ONG: Mirada Ciudadana, Mar del Plata.

Mayo 2025.