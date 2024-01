Importante plenario en el Cine Teatro Wilde de AVELLANEDA con amplia participación de la CGT, las CTA, la UTEP, entidades empresarias, Pymes y cooperativas.

Convocatoria a rechazar DNU y ley Ómnibus. Llamado construir un nuevo bloque de poder con propuestas superadoras.

La Multisectorial del Trabajo y Producción de Avellaneda realizó un importante plenario en el Cine Teatro Wilde en donde diferentes actores sociales expresaron un profundo rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei y plantearon la necesidad de rechazar el mega DNU y la ley Ómnibus en lo inmediato y de construir una alternativa política, delineando alianzas firmes y con un programa que

priorice el desarrollo nacional, la producción y el empleo.

En un auditorio colmado, participaron de la reunión multisectorial que fue resaltada en un twitter de Jorge Ferraresi, la CGT regional, ambas CTA, la UTEP, la Unión Industrial de Avellaneda, el Frente Productivo , Centros Comerciales e instituciones de distintas actividades productivas del municipio, del sector industrial, de servicios y cooperativas, representantes de la UTN regional y de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), y economistas integrados en el Foro Economía y Trabajo, que realizaron un crudo diagnóstico del presente económico y social posterior a la mega devaluación decidida en Diciembre.

La mesa del plenario se constituyó con Héctor Villagra ( CGT regional), Nilda Brovida (Unión Industrial de Avellaneda) Roberto Baradel (CTA de los Trabajadores), Norma Morales (UTEP), Oscar de Isasi (CTA Autónoma), Gustavo Ávalos (Frente Productivo Avellaneda), José Mataffo (Centro Comercial e Industrial Wilde), Claudio Paez (Unión Kiosqueros), Joaquín Escobar (cooperativas) con la coordinación de Eduardo Berrozpe (Bancarios) también coordinador del Foro Economía y Trabajo (Foreyt) El encuentro fue inaugurado con una exposición del economista Juan Pablo Costa (Cepa-Foreyt) sobre el DNU y al Ley Omnibus cuyos conceptos principales reproducimos más abajo y alertó: la recesión auto inflingida que el propio Gobierno admite cuando apuesta a la demanda como el “ancla” anti inflacionaria, generará una caída de los ingresos reales y el consumo, que impacta de lleno en las diversas cadenas productivas, el comercio y los servicios”.

El bancario Eduardo Berrozpe enfatizó al presentarlo: “No se trata solo de resistir al DNU y a la ley Ómnibus. Es también necesario elaborar las políticas para salir adelante, construir una política de alianzas basada en coincidencias básicas, para constituir un bloque de poder que nos permita dar vuelta la página”.

Héctor Villagra (CGT Regional) quien presidió el encuentro alertó: “Milei se lleva puesto todo, incluso la Constitución. Quiere convertir a la República en un reinado”. En un contexto baja de la obra pública y despidos, agregó “Desde la UOCRA no encontramos con quien discutir la continuidad de las Obras”.

El también titular de la UOCRA local concluyó, aludiendo a las medidas dispuestas por la CGT para el 24: “Lo peor aún no pasó, no hay destino si no nos unimos. Es con lucha y resistencia en las calles. Ninguno puede pensar que no le va a tocar. Frente a esto hay un solo camino, plantarse e ir para adelante”.

Nilda Brovida, presidente la Unión Industrial de Avellaneda, manifestó: “Estamos en estado de alerta porque tenemos que cuidar a nuestra industria frente a la liberalización de las importaciones”. Agregó que es importante haga esta mesa porque tenemos diferentes intereses, pero somos un solo conjunto, y es necesario que coincidamos en propuestas para superar esta situación. “Desde la Unión Industrial de Avellaneda queremos que tengamos una industria fuerte, nacional, y que nos dejen trabajar y crecer”, completó.

Norma Morales Secretaria Adjunta de la UTEP, coincidió: “No tenemos con quien hablar para darle continuidad al desarrollo de la economía popular. Empezamos a urbanizar 5600 barrios populares, pero las obras se han frenado. Le planteamos al gobierno tener una mesa diálogo a la que no responden”.

“Otra preocupación es que no tenemos con qué seguir llenando la olla para seguir alimentando a nuestra comunidad. Hay una remarcación salvaje de los productos de la canasta básica y el congelamiento del salario de los que somos titulares del Potenciar Trabajo. Nos quieren meter miedo, con el protocolo antipiquete”.

A su turno, el Secretario General de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, puso como prioridad “organizarnos para frenar al DNU, a la ley Ómnibus y a las diferentes iniciativas del gobierno en coordinación con el macrismo. Es necesario construir incluso ir a buscar a esos votantes de Milei que hoy se están dando contra la realidad de las medidas…Necesitamos la unidad y una resistencia inteligente defendiendo el trabajo como ordenador de nuestra vida, la unidad con el pequeño comerciante, productor y empresario, trabajadores en el sentido amplio en torno a evitar que nos hagan daño. El 24 tenemos que frenar el triunfo relativo de Milei”, cerró de Isasi (ATE).

El docente Roberto Baradell, Secretario General de la CTA de los trabajadores bonaerense, expresó: “Respetamos la voluntad popular -respecto al triunfo de Milei-, pero ellos también la tienen que respetar. No pueden pasar por arriba del Congreso, no pueden plantear la suma del poder público, tienen que respetar la voluntad de la provincia que más aporta al producto bruto interno y que más habitantes tiene …que no votó por el ajuste, la quita de derechos y la represión. Y por supuesto tiene que respetar a los trabajadores y trabajadoras”.

“Es importante la unidad, no solo para resistir a las políticas neoliberales y neocoloniales. El DNU busca parcelar la República Argentina a favor de los grupos económicos. Quieren el modelo del centenario, con un grupo con mucha riqueza concentrada, sólo un 20% de clase media y un 70% de pobreza. Ese es el país esplendoroso al que nos quieren llevar...”

“Tenemos que luchar por una patria con justicia social. Tenemos que derrotar al DNU y a la ley Ómnibus. Si pasan eso vamos a estar mucho más complicados. No hay que esperar que entreguen todo el país. Tenemos que ser miles en las plazas diciéndole, ´este pueblo no se rinde´, pelear por la soberanía, por la Argentina, por la democracia y por los derechos de todos y todas” concluyó el también titular del Suteba.

Miguel Díaz, Directivo del SATSAID: “estamos en tensión. Movilizados en Canal 9 pues no pagan salarios en término, tampoco aguinaldo. Hay problemas que se van a presentar en forma diferida por la suspensión de la pauta publicitaria del Gobierno pues hay muchas productoras y canales pequeños que dependen ella”. Alertó por las modificaciones y posibilidad de desembarco de las compañías de Starlink de Ellon Musk en las telecomunicaciones.

Gustavo Ávalos, Presidente del Frente Productivo local: “estamos alertas por el futuro de las pymes ante la recesión que se agudiza y se profundizará. “Estas recetas ya se utilizaron, Milei nos vino a hambrear y sacar derechos”.

Tomás Avallone, de la Cámara de Empresarios Gastronómicos de Avellaneda: para el sector el impacto de las medidas de Milei son “más grandes que con el macrismo y la pandemia. Con los salarios pulverizados no hay consumo”.

José Mataffo, presidente del Centro de Comerciantes e Industriales de Wilde indicó: “Las ventas están cayendo en modo abismal. Los alquileres se están yendo muy arriba”.

Claudio Paez, secretario General del Sindicato de Kiosqueros, que días atrás se hizo viral a partir de un video donde denunciaba los aumentos “brutales y bestiales de Arcor”: los Kiosqueros “estámos en un plan de lucha ante los aumentos. Algunos productos han triplicado a la inflación. A eso hay que sumar los tarifazos”. “Es necesario establecer alianzas con las pymes para lograr tener productos más accesibles”.

Gabriel Arrida, representante de la Comisión PRO Reactivación de SASETRU:. “Si se reactivara se podría abastecer de alimentos más baratos y con un mejor producto”, afirmó.

Se leyó una carta de adhesión del Secretario General de la Asociación Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo, que no asistió por encontrarse la Camara de Diputados abocada al tratamiento de las medidas que impulsa el Gobierno. Según se informó para el 16 se prepara en Avellaneda, un plenario general de encuentros multisectoriales, y para el 20 una movilización general en rechazo al DNU y la Ley Omnibus.

Estuvieron presentes representantes de distintas organizaciones sindicales y sociales. Entre otros Carlos Lombardo, Secretario de Producción, Comercio y Ambiente de Avellaneda, Silvia Almazán,Secretaria General adjunta de SUTEBA, Diego Bartalotta titular del Consejo Economico Social de la MDA, Tupac Gómez (CTA Avellaneda), María Reigada Senadora Provincial , Luis Garaventa y Víctor Barbuto, ambos de la UTN Regional Avellaneda, Ricardo Bosco (Universidad Nacional de Avellaneda), Gabriel Aguiar y Adolfo Barja (CTA Autónoma).