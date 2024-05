"Nace PRO Libertad en la provincia de Buenos Aires: un compromiso inquebrantable con el cambio”, señala el encabezado del comunicado firmado por los diputados bonaerenses Fernando Compagnoni, Sofía Pomponio, Florencia Retamoso, Abigaíl Gómez, Oriana Colugnatti y la senadora Daniela Reich. Dejando asì al bloque PRO, que tenía hasta ayer 17 integrantes y era presidido por Agustín Forchieri, con varios integrantes menos ante el desgaste y la ruptura puertas adentro del espacio que conduce Mauricio Macri.

El comunicado firmado por los legisladores del bulrrichismo señala su “total apoyo al cambio rotundo y al esfuerzo por llevarlo adelante que está llevando a cabo el Gobierno nacional” de La Libertad Avanza.

“La realidad nos exige decir con claridad dónde estamos parados -continúa el texto-. Hay sólo dos opciones reales: o acompañamos totalmente el cambio profundo o asumimos posiciones especulativas que favorecen al populismo empobrecedor. Se está o no se está. No hay posiciones intermedias. Con el cambio no se negocia, el cambio se lo apoya y se lo construye con hechos y acciones, se lo acompaña sin condicionamientos”.