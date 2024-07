El viernes 19 a las 21.00 hs, llega el grupo musical de música de raíz folclórica: "Astilla y palo"

Debuta en 2008 logrando un sonido particular producto de la fusión entre Instrumentos criollos y autóctonos con instrumentos eléctricos. En 2010 edito su primer CD. “De Buena Madera" CBA Music.

Llevan su música por escenarios de todo el país con un repertorio de canciones propias y clásicos de la música argentina y americana.

Paralelamente desarrollan un proyecto educativo vinculado con su profesión (la docencia) y presentan y enseñan la música de la américa toda por las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

En 2018 presenta su CD “EL LLAMADO DE LA TIERRA” que reúne gran parte del repertorio del grupo.

Integran el grupo Leando Pueyo: Aerófonos Andinos y Voz. Patricio Garzón: Guitarra, Charango y Voz. Gustavo Sotelo: Bajo y coros. Pablo Garzón : Guitarra electrica coros y secuencias. Marcos Garzón: Batería y Percusión.

Te

Sala 2 - Localidades limitadas.

"MIRAPAMPA" Un tren y un viaje, el último del provincial, se dirige a un pueblo perdido en la llanura pampeana. Mirapam- pa. Con la ilusión sobre los rieles es abordado por una madre y su hija que abandonan la ciudad en busca de una herencia.

El tren parte el 28 de octubre de 1961 desde Meridiano V (La Plata) y se dirige al oeste, hacia el “desierto”. Ambas mujeres se embarcan en aquel viaje donde el tiempo y el espacio se distorsionan. Su fe se ve desafiada por un presente inhabitable y un pasado ineludible. Distintos personajes las abordarán y traerán ante sus ojos la verdadera razón del viaje.

La tierra fértil, las vacas que la habitan y un tren que recorre la llanura son la promesa más álgida del progreso latente en nuestra Argentina. Una Argentina cíclica que siempre nos devuelve, como un castigo, a un pasado bárbaro.

“Mirapampa”, es una obra dinámica que con una puesta en escena sobria, actuaciones solventes, pasajes cómicos y gran sensibilidad, narra el destino de estas dos mujeres que buscan, como todos, un futuro posible. En palabras del autor “Mirapampa es una humildísima metáfora de la argentina.” Con las actuaciones de Nancy Antongnoli, Priscila Unrein y David Salcedo. Dirección: Pablo Andrés Nakandakare

Sábado 20 a las 21.00 hs y domingo 21 a las 20.00 hs. Unicas 2 funciones.

"TE VEO ARDER, bajo el camino de Cuervo"

Con una única función, llega la obra de Maria Ester Mazza "Te veo arder, bajo el camino de Cuervo" el domingo 21 de Julio a las 20.00 hs.

La acción comienza en un basural, en tierras del conurbano bonaerense.

Un joven yace muerto... Justo en el lugar se va a construir un asentamiento liderado por Darío Santillán.

En el transcurso de la trama, los personajes que habitan en el basural, construyen sus viviendas y descubren su cuerpo inerte en el barro.

Desde su cuerpo sin vida el joven comienza a relatar su historia y sus recuerdos. La obra es interpretada por una sola actriz, quien da vida a todos los personajes y al relato del joven fallecido a través de su actuación, buscando hacer visible la realidad de las personas que luchan para salir adelante.

La obra es un símbolo, un homenaje a Darío Santillán, y a todos esos jóvenes muertos atrapados en un sistema sin salida, que los invisibiliza.



Autora: Maria Ester Mazza . Actriz: Natalia Valdez. Asist. de Dirección: Pablo Casals. Dirección: Claudio Depirro.

PRÓXMAMENTE EN JULIO: MATIAS ACUÑA: Jueves 25 - 21.30 hs

Reservas y/o consultas: 11-5229-2231 (whatsApp - RESERVAS)

NUEVO TELÉFONO FIJO 2204-4409 (en horario de boletería)

Instagram @casadeartedr

Facebook Casa de Arte Doña Rosa

Colón 279 entre Alvear y Brown, Quilmes.

Horario de boletería: de martes a jueves de 16.30 a 19.30 hs. Viernes, sábados y domingos hasta las 21 hs

Este viernes 10 de Julio a las 21.00 hs llega nuevamente, luego de una funcion con entradas agotadas, la obra protagonizada por Irene Bianchi: “”. Una mirada luminosa sobre un tema tabú: la muerte. Silvia Tizio, la autora, crea un personaje “Violeta”, una mujer de casi 70 años, que acaba de fallecer y comparte con el público reflexiones sobre su nuevo estado y ese "no lugar" en el que se encuentra. Comenta sobre los asistentes a su, evento que ella misma se encargó de organizar meticulosamente, antes de “estirar la pata”. Se hacen presentes su ex marido, hermanos, hijos, amigos, colegas, vecinos, y de todos y cada uno de ellos Violeta tiene algo gracioso que acotar. El personaje no está triste, sino más bien siente curiosidad por lo que sigue. Reflexiona sobre las cosas que no llegó a hacer, sus asignaturas pendientes, lo cual resulta un llamado de atención para quienes aún están vivos y a tiempo para no postergar nada importante. El tono de esta comedia es liviano, pero no superficial. Genera risas, lágrimas y deja mucho material para pensar, ya que lamuerte es una certeza ineludible, aunque nos hagamos los distraídos y no queramos reconocer que, tarde o temprano, nos va a tocar.Escritora: Silvia Tizio. Actuación: Irene Bianchi. Directora: Mariana Ozafrain. Vestuario: Don de Vestir. Escenografía: Lucía VerderosaTécnico de luces y sonido: Lucía Verderosa. Produce: Panda producciones.