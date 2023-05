Se puso en valor la Plaza "Eva Perón", un espacio público que pertenece al barrio Sarmiento. El intendente Juan José Mussi lo visitó durante el acto que tuvo lugar el lunes 1° de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras.

"Me emociona mucho lo lindo que está el barrio. Fuimos creciendo con el tiempo y eso se debe a los vecinos y las vecinas. Sin ellos no tendríamos todo lo que tenemos, como esta plaza, por ejemplo. Quiero decirles que debemos estar unidos, porque es la única manera de progresar. Para un vecino no hay nada mejor que otro vecino", aseguró Mussi.

Por su parte, uno de los asistentes, Mario Hartman, expresó: "Antes no teníamos calles asfaltadas ni acceso a nada. En cambio, es increíble ver con todo lo que contamos ahora, no solo en Hudson sino en todo Berazategui. Por eso, quiero agradecerle mucho al Intendente".

Los trabajos de mejora de la plaza consistieron en pintura, reacondicionamiento de juegos, colocación de aparatos aeróbicos, juegos nuevos, mobiliario y una ermita para la imagen de la Virgen. El objetivo es brindar un espacio de recreación y esparcimiento de calidad, donde vecinos y vecinas puedan disfrutar en familia o con amigos. Además, como parte de la puesta en valor, se presentaron los Bustos de Juan Domingo Perón y Eva Perón.