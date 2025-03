La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, realizó este jueves un recorrido en una unidad de la línea 263 con la que llegó al barrio La Matera, acompañada de la presidenta de la empresa de transporte San Vicente, Luciana Ingaramo, atravesando previamente distintas zonas. Este fue un hecho histórico, ya que es la primera vez que un colectivo comienza a circular por el populoso barrio del oeste quilmeño gracias a la articulación entre el Estado Municipal y el sector privado.

“Es un día de alegría, de realización colectiva y comunitaria para el barrio. En esto se resume la idea del progreso, de celebrarlo y cuidarlo, para que todos ustedes y todos los vecinos más chicos del barrio, puedan vivir mejor de lo que vivimos los que somos más grandes. Quienes vinieron a habitar La Matera, donde construyeron sus casas y abrieron calles que no tenían asfalto ni un colectivo, hoy sí los puedan tener”, sostuvo Mayra.

La Jefa comunal remarcó: “Vamos por más progreso a pesar de las dificultades. En un momento donde nos quieren hacer creer que la comunidad está toda dividida, que cada uno quiere salvarse solo y no le importa el de al lado, en La Matera y en Quilmes, tenemos que demostrar que nosotros sí sentimos amor por el otro, por el prójimo, y que nos vamos a cuidar y a defender entre todos y en comunidad. ¡A celebrar! A cuidar esta línea de colectivo y a seguir trabajando por más mejoras para todos”.

Por su parte, Luciana Ingaramo aseveró: “Llegó el gran día. Lo veníamos armando desde hace varios años, siempre se postergaba por algo o alguna otra pero lo pudimos lograr gracias al gran equipo de Mayra, del Municipio y al equipo que tenemos en la San Vicente. Entre la empresa y el Municipio logramos entrar a La Matera donde la gente del barrio no tenía acceso al transporte público”.

El recorrido de Mayra con los vecinos y vecinas en el colectivo comenzó en la intersección de las avenidas San Martín y 893, continuó con por 893, 823, 891 y 816 hasta la plaza del barrio La Matera (889). Allí Mayra, acompañada del secretario de la Agencia de Fiscalización, Control Comunal y Desarrollo Económico (AFCCyDE), Julián Bellido, saludó a los lugareños que estaban en el lugar mientras se desarrollaba allí un dispositivo territorial que incluyó a distintas áreas de la Comuna: Participación Ciudadana, Salud, AFCCyDE y Culturas.

En tanto que, los vecinos y vecinas expresaron su alegría por la circulación de este nuevo ramal, que une a los barrios con el resto de la ciudad. En este sentido la vecina, Micaela Servian, contó: “Hace 10 años que vivo en el barrio y me siento feliz porque llegó el colectivo, antes tenía que ir hasta 12 de Octubre. Me parece importante porque hay muchos chicos que se trasladan y ahora pueden ir a la escuela o la facultad". Mientras que Gisela Melgar dijo: “En mi vida cotidiana me trae cambios. Antes tenía que caminar unas 15 cuadras y perdía más de 40 minutos. Ahora con este colectivo llegó en 25. Es cómodo, es más seguro a la noche, cuando regresas después de estudiar o trabajar”. Y Liliana Acosta expresó: “Estoy en el barrio desde hace 25 años. Estoy feliz porque pensaba que nunca iba a ver un colectivo acá. Gracias Mayra”.

Desde la mesa de trabajo que articula el Municipio de Quilmes mediante la AFCCyDE junto a las empresas de transporte de pasajeros del distrito se planteó el requerimiento de conectar los barrios mencionados del oeste. Las obras de pavimentación realizadas entre 2019-2023 generaron las condiciones suficientes para que la Empresa San Vicente (ESV) presente una propuesta formal ante la Dirección General de Tránsito y luego ante el Ministerio de Transporte provincial, en diciembre de 2024.

Finalmente, el 5 de marzo inició el recorrido el ramal “Línea 263 x La Matera” que permite conectar a vecinos y vecinas con las estaciones de FFCC de Burzaco, Quilmes y Bernal, así como también con el ISFDyT Nº 83, el Hospital Dr. Eduardo Oller, la EET Nº 3 y la Universidad Nacional de Quilmes, entre otros.

Cabe destacar que, en el marco del compromiso asumido por la empresa en brindar el servicio de transporte público, ESV realizó la instalación de mobiliario urbano en el recorrido, incorporando 2 refugios dobles, 4 refugios simples y 17 tótem con señalética. A su vez, mediante la colaboración de la empresa PAVISUR y el trabajo de SSPP se realizará el bacheo del tramo de calle 816 entre Camino General Belgrano y arroyo Las Piedras.

Fueron parte de la actividad la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler; su par de Servicios Públicos, Sebastián García; el subsecretario de Higiene Urbana, Alejandro De Fazio; la directora general de Tránsito y Transporte, Noelia Argüello, y el diácono jesuita de la parroquia Nuestra Señora de las Lágrimas, Francisco Quian, entre otras autoridades.