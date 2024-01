En un posteo en redes sociales que para muchos pasó desapercibido, pero que sin dudas podría dar comienzo a una escalada política interesante de seguir,el Defensor del Pueblo de Quilmes, el adjunto Damiàn Castro saliò al cruce de declaraciones de la edil libertaria quilmeña, Estefanía Albasetti, quien sostuvo que "no buscamos aliados corruptos dentro del poder legislativo, ellos levantan o bajan la mano por guita, no por valores". A un mes de haber asumido, Castro invitó a la propia Albasetti a presentarse en la Justicia y presentar esas pruebas que dice tener.

hasta ahora no se supo de ediles que hayan respondido a estos dichos.

El Ombudsman adjunto de Quilmes agregó "que su deber es presentarse ante la fiscalia de turno para realizar la denuncia pertinente así luego poder presentar las pruebas, que asumo debe tener, para haber hecho público lo antes mencionado en distintos medios locales de la Ciudad. Hechos tan graves no se declaman, se denuncian. Confío que la Concejal honrará su cargo y lo hará".

Albasetti había dicho que "La ley de bases, es un futuro mejor para los que 'La ven' y para los que 'No la ven' también. No, no buscamos el aplauso de los que "No la ven" ellos eligieron mal año tras año y nos dejaron en la miseria. Tampoco buscamos aliados "corruptos" dentro del poder legislativo, ellos levantan o bajan la mano por guita, no por valores"

Castro respondió: "Reconozco no saber si " la veo", o "no la veo" pues ese dicho no tiene sustento. Reconozco desconocer a la Sra Albasetti. Si se reconocer como funcionario publico, y Concejal mandato cumplido lo que significa incumplir con los deberes de funcionario. La Concejal tendrá que ampliar sus afirmaciones vertidas sobre los integrantes "corruptos" del Poder Legislativo, como así también su aseveración sobre legisladores que " levantan o bajan la mano por guita, no por valores".

De mantener dichas afirmaciones su deber es presentarse ante la fiscalia de turno para realizar la denuncia pertinente así luego poder presentar las pruebas, que asumo debe tener, para haber hecho público lo antes mencionado en distintos medios locales de la Ciudad.

Hechos tan graves no se declaman, se denuncian. Confío que la Concejal honrará su cargo y lo hará".