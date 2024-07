La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó de la presentación del proyecto de capacitación docente obligatoria en TEA y neurodiversidades, que propuso el senador provincial por Unión por la Patria, Emmanuel González Santalla, que para convertirse en ley cuenta con media sanción del Senado Bonaerense y pasó a la Cámara de Diputados, con el compromiso de que sea tratado en las primeras sesiones luego del receso de invierno.

"Me parece súper importante que estemos acá y quiero comenzar agradeciendo a todos, en particular a las familias TEA por este compromiso de trabajar responsablemente. Todos tenemos que aprender y conocer esa manera adquirir e incorporar para ser verdaderamente inclusivos y para poder pensar políticas públicas y el diseño de proyectos legislativos como es encaró nuestra querido compañero Emanuel González Santalla desde el Senado de la Provincia. Las políticas públicas y los proyectos de ley tienen que ser pensados de esta manera", sostuvo Mayra.

La Jefa comunal remarcó: "Ahora que tenemos este proyecto de ley vamos avanzando con todas las dificultades en este momento que justamente, no está guiado con la sensibilidad, por el espíritu de inclusión del Gobierno Nacional sino todo lo contrario, que es muy cruel. La sociedad argentina está en peligro con Javier Milei como presidente pero nosotros desde el lugar que nos toca y con la responsabilidad que tenemos lo que queremos hacer es seguir abrazando y protegiendo a nuestra población".

Mayra enfatizó: "Vamos a seguir articulando y recibiendo todos los proyectos y todas las propuestas de trabajo que tienen que ver con mejorar la calidad de vida para seguir trabajando. Y más allá de las dificultades con las que nos encontremos, sepamos que nos tenemos entre nosotros, que no vamos a bajar los brazos, que tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados y que siempre vamos a seguir trabajando con el corazón y para adelante".

En este marco, González Santalla señaló: "Gracias a nuestra querida intendenta Mayra Mendoza que fue quien organizó este encuentro y que trabaja todos los días para hacer de Quilmes una ciudad verdaderamente inclusiva y gracias a Kari (Castagnola), que nos conocimos por Mayra, y que es quien nos enseña, nos corrige, y uno va aprendiendo todos los días de ella, de cada mamá de la Red Federal".

"Hoy recordamos a Eva Perón y este proyecto para nosotros se enmarca se marcan aquello que dijo Evita, porque que seamos personas diferentes cada uno de nosotros, no puede ser sinónimo de derechos diferentes. Y este proyecto lo que trata es dar un paso hacia la verdadera inclusión. Porque también nos enseñó Kari que integración no es lo mismo que inclusión, que los niños y niñas estén dentro de la escuela no quiere decir que necesariamente sean parte del proceso de enseñanza. Y este proyecto que presentamos tiene que ver con algo que es una pelea de muchos años y que uno no es el autor, sino que los autores y autoras son las mamás y las abuelas que hace tantos años que vienen trabajando y peleando para poder acceder al derecho a la educación", expresó.

El Senador Provincial indicó: "No son los niños y las niñas quienes se tienen que adaptar al método de aprendizaje o a las instituciones educativas. Son las instituciones educativas, los métodos de aprendizaje, los y las docentes los que se tienen que adaptar a las necesidades de nuestros niños y niñas de la provincia de Buenos Aires. Esto es central para nosotros y es el espíritu del proyecto".

En tanto, la presidenta de la Asociación de Madres y Padres TEA Quilmes, Karina Castagnola, indicó: "Para nosotros es un gran logro, siempre decíamos que era una deuda que tenía el Estado para aquellas personas con discapacidad y por fin por una decisión política del senador Santalla, este sueño de inclusión se hace realidad. Lo que necesitamos son docentes que tengan las herramientas para levantarles las barreras y que ellos puedan acceder a las mismas oportunidades que los demás chicos".

La actividad, que se desarrolló en el auditorio de la Biblioteca Mariano Moreno (Belgrano 450 esquina 25 de Mayo, en Bernal), estuvo dirigida a familias e infancias neurodivergentes de Quilmes con el fin de hacer la presentación del proyecto de ley provincial de capacitación para el personal del sistema educativo, obligatoria y con puntaje, en discapacidades, neurodiversidades y/o diversidades cognitivas, presentado por el senador provincial González Santalla, en articulación con asociaciones de familias TEA de la Provincia. Las y los destinatarios de estas capacitaciones no serán solo los docentes sino también personal técnico-administrativo, profesional, auxiliar y de servicio de instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada de los niveles obligatorios de todas las modalidades del Sistema Educativo Provincial.

Esta jornada fue la primera de dos instancias, en la que se buscó para poder transmitirles a las familias e infancias el contenido del proyecto, que es el resultado de la iniciativa y trabajo de ellos, además de compartir una obra de teatro ensamblada con actores neurodivergentes llamada "Egocéntricos", que acercó el Instituto Cultural de la Provincia. Luego del receso invernal, se prevé hacer una segunda instancia, convocando a los docentes de Quilmes hacer la presentación institucional de las capacitaciones para el sistema educativo que luego se van a llevar adelante una vez promulgada la ley.