Los distritos de Quilmes y Avellaneda, entre otros bajo la órbita bonaerense, firmaron una nueva cuota del Plan Provincial de Fortalecimiento Municipal.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, firmó este lunes el segundo desembolso del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal (FFFM), junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que asciende a 37.549 millones de pesos para los 135 distritos. Fue en el Teatro Argentino de La Plata, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Economía, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; intendentas e intendentes bonaerenses.

Por el lado de Avellaneda, fue el intendente interino Hugo Barrueco quien firmó la adhesión de Avellaneda al pago de la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Municipal, que entrega el gobierno provincial.

"Firmamos el pago de la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Municipal, una política provincial sancionada a fines del 2023 que destina fondos no reintegrables y de libre disponibilidad a todos los municipios bonaerenses. Esto es necesario para que desde los gobierno municipales podamos disponer de herramientas para avanzar en los proyectos que tenemos y concretar obras que son necesarias para seguir transformando la ciudad", sostuvo Mayra.

En este marco, Kicillof destacó que "estamos atravesando una situación inédita en la Argentina, producto de un Gobierno Nacional que se ha desentendido de los problemas cotidianos de los argentinos y las argentinas. El federalismo y las atribuciones de la Nación no son optativas: aunque su marco ideológico les diga que todo lo va a resolver el mercado, juraron sobre una Constitución Nacional que les otorga responsabilidades y los hace garantes de determinados derechos".

La segunda cuota del FFFM representa más del 30% de los 116.000 millones de pesos que los distritos recibirán este año. Se trata de un instrumento creado en diciembre de 2023 a partir de la Ley Nº 15.480, que establece la transferencia de fondos no reintegrables y de libre disponibilidad a partir del Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Este desembolso se da en el marco de un inédito ajuste del Gobierno Nacional que está afectando la recaudación de la provincia y los municipios. La provincia de Buenos Aires fue la más afectada por el recorte de transferencias no automáticas de la Nación: a abril de este año, implicó un recorte de un billón de pesos, monto que alcanzaría para financiar más de un año del Servicio Alimentario Escolar. Asimismo, los municipios han sufrido una pérdida de coparticipación de 88.000 millones de pesos que equivale a casi la mitad de su masa salarial neta.

Más cooperación y asistencia a los municipios

Durante la jornada, el Gobernador y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, firmaron un convenio de cooperación que permitirá brindar asistencia técnica a los municipios para la elaboración de planes de ordenamiento territorial y mejora de sus Códigos de Planeamiento Urbano.

Además, se pondrán en marcha capacitaciones para agentes municipales por parte de profesionales de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUT) y se llevará adelante una revisión del Decreto-Ley 8.912/77 de la dictadura para presentar un nuevo proyecto en materia de ordenamiento urbano y territorial.