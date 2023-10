El jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires y candidato a concejal en Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, renunció a su cargo luego de difundirse unas fotos con la modelo Sofía Clerici durante unas vacaciones en un lujoso yate en Marbella.

"Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia", fue el mensaje que se difundió a la prensa desde el entorno del ex intendente de Lomas de Zamora. El dirigente sigue con su candidatura a primer concejal en el distrito y como Intendente con uso de licencia de Lomas de Zamora.