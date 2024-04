Se realizó en el Centro Cultural “El Galpón”, casa de la Comisión Permanente de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes una conferencia de prensa en repudio a los dos ataques continuos que sufrió el espacio días atrás.

Cristina Cabib, presidenta de la Comisión de las Madres, estuvo acompañada por compañeros y compañeras de diferentes organizaciones sociales, políticas, sindicales y de cultura que se solidarizaron con los ataques ocurridos.

"No queremos dejar pasar estos dos hechos de 'robo' porque desde esta Comisión venimos enfrentando la política del gobierno de Milei, en especial en lo que hace a la persecución de los luchadores populares. Así como acompañamos todas las manifestaciones que el pueblo tiene que hacer para luchar por sus derechos y el atropello que lleva adelante este gobierno. Por lo tanto no creemos que estos robos sean casuales", indicó Cristina Cabib en conferencia de prensa.

Y luego afirmó "No queremos dejarlo pasar, no es sólo lo quenos pasó a nosotros, sino que hay otras organizaciones que también sufren estos "robos", y son aquellas que luchan por los derechos del pueblo. Ponemos sobre la mesa que no nos vamos a callar, y vamos a seguir luchando".

Seguidamente tomaron la palabra para expresar el acompañamiento y solidaridad los dirigentes presentes, de otros espacios políticos y culturales.

Participaron Matías Esteche, Coordinador Regional CCC, Quilmes, Berazategui, y Varela; Griselda Cavalleri, secretaria de Derechos Humanos ATE provincia de Bs As; Emiliano Huerarilo, director de derechos humanos ATE Provincia de Bs As; Mara Romero, ATE Provincia de Bs As; Marita Ruchti, del centro cultural "La Calle Larga" de Avellaneda; Fabiana Perez Valdez, secretaria general de Suteba Quilmes; Lorena Aguirre, dirigente del PCR; Gabriel Ibarra, concejal de Unión por la Patria Quilmes y referente del Movimiento Evita; Rosalina Mendoza, referente de Barrios de Pie; Monica Cereda, miembro de Peronismo Generacional; Patricia Saucedo, referente de la Patria de los Comunes; Alejandro Quiñonez y Paulo Soria de ATE Quilmes; Pedro, del MIPJ-CCC; Negrita Flores, de la comisión de Mujeres de Quilmes; Andrés Garavelli, artista visual y docente de la EMBA; Ricky Zúñiga, padre de Joaquín, sobreviviente del ataque policial que se llevó la vida de Lucas González, quien también acercó la solidaridad del Sindicato de Fleteros; Maria Emilia Carabelli y Marta Basile miembros asamblea de Bernal.

Vale recordar que este espacio de derechos humanos también abraza a la educación con las clases de Fines y a la cultura con diferentes talleres.

"Ante un gobierno que niega a los 30 mil detenidos desaparecidos, la lucha de las Madres y Abuelas y que reivindica la dictadura militar, en la conferencia de prensa quedó expresada la defensa al Centro Cultural y a todos y todas quienes trabajan en él", expresaron de manera conjunta.