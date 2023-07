El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, visitó este viernes la zona oeste del Gran Buenos Aires. La agenda empezó en Morón, en donde Rodríguez Larreta expuso nueve medidas para terminar con la inflación, y luego partió hacia Ituzaingó, allí estuvo con el concejal y precandidato a intendente, Gastón Di Castelnuovo. A la tarde estará en Merlo, con David Zencich, y luego en Hurlingham junto a Lucas Delfino, ambos precandidatos a intendentes.

"Veo mucha preocupación por la inseguridad, me impresionó la cantidad de comercios con rejas", dijo Rodríguez Larreta en Ituzaingó.

En ese sentido, expresó que bajar el delito en la provincia de Buenos Aires es posible y ejemplificó con los logros obtenidos en la Ciudad de Buenos Aires: "Nosotros creamos la policía de la Ciudad, hicimos un plan que lo mantuvimos hasta el dia de hoy y tenemos la tasa de delito de crímenes más baja de la historia, no era así antes, hoy somos la ciudad más segura de toda latinoamérica".

Y agregó: "Con un plan, trabajando en serio, con la policía motivada, capacitada, con el equipamiento y con la tecnología se puede bajar el delito, es un tema de decisión política".

Tras ser consultado por el narcotráfico, el Jefe de Gobierno sostuvo que "la Ciudad tenía tres bandas de narcos muy pesadas y las metimos presas, dimos la pelea y se la ganamos. Se puede hacer acá, no es de un día para el otro".

En Ituzaingó, Larreta recorrió Villa Udaondo y la zona comercial de las calles Almagro y Pringles. Además, mantuvo un encuentro con Jonatan, un vecino que fue víctima de una entradera violenta en su casa.

Para cerrar la visita, estuvo con vecinos en la Plaza 20 de febrero, ubicada en el centro de Ituzaingó, donde intercambiaron ideas para mejorar la situación de inseguridad y la falta de obras de infraestructura básica que afecta al municipio, como la falta de agua potable, cloacas y asfalto, entre otras.

La agenda de Rodríguez Larreta por la provincia de Buenos Aires, continuará el resto del día en Merlo y en Hurlingham, con actividades enfocadas, principalmente, en hablar con los vecinos y comerciantes.