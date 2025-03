Acaba de editarse el nuevo libro de Domingo Rodríguez Basalo, "La ArgentIna Golpeada", un pormenorizado relato de los hechos más sangrientos que como dice su autor, sirve "para no repetir los errores del pasado, para concientizar que hay que defender mas que nunnca la Democracia".

PROLOGO de BIENVENIDO RODRIGUEZ BASALO

Hace poco leí esta frase de Aldous Huxley: “Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia”, y más allá de mi interés por la historia desde que era un niño, esta simple y efectiva frase me despertó las ganas de comenzar a escribir un nuevo libro y sobre todo enfocado en la historia de los golpes de Estado que tuvieron lugar en mi querido país, fundamentalmente durante el siglo XX.

Como bien dijo Oscar Wilde: “El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”. Por ello mi principal propósito al escribir este libro fue el de tratar de ser simple, de hablar claro, de trasmitir los sucesos de nuestra historia sin falsedades, sin suprimir o esconder la verdad.

El lector debe saber que nací en el año 1964, razón por la que gran parte de mi infancia y de mi adolescencia coincidió con muchos momentos y episodios relatados en este libro, habiendo padecido desde niño las políticas que los gobiernos militares llamados de facto aplicaron en nuestro país, principalmente la última dictadura militar, el golpe que acabo con todos los golpes.

Desde el comienzo fue muy hermoso y estimulante todo el trabajo de investigación realizado, la búsqueda y adquisición de numerosos libros, algunos comprados y muchos otros que fueron generosamente facilitados por amigos. También pude encontrar muchísima información en numerosas páginas de internet que contenían memorias, crónicas y entrevistas, que desconocía o conocía mal.

El lector también deberá tener presente que mi generación fue víctima de un importante control cultural que se amparaba en una historia amañada que nos mal enseñaron tanto en la escuela primaria como en la secundaria. No obstante me encuentro en la obligación de resaltar la imagen de un gran educador que tuve la suerte de tener en la escuela secundaria: el profesor de historia y literatura Emilio Serrano, quien más allá de lo que seguramente le imponían desde arriba, arriesgando su libertad y hasta su vida, con gran valentía nos trasmitió todo su saber enseñándonos -como podía- la verdadera historia de nuestro país, la que no se debía contar, la que estaba prohibida desde arriba. Desde estas humildes líneas no puedo más que decirle al queridísimo profe Serrano, como cariñosamente le decíamos, muchas gracias. Ahí seguramente nació mi amor por la historia, inculcado por la pasión con que este docente nos enseñaba día a día y sobre todo por su compromiso con la verdad. Si algún lector tuvo la suerte de pasar por el querido Instituto Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Quilmes por los años setenta, seguramente recordara y avalara todo lo que estoy contando.

Mas allá de mi amor y pasión por la historia, también me inspiro a escribir este libro, las ganas de poder contar toda la verdad que pude descubrir desde la maratónica tarea de investigación realizada. Fue numerosa la cantidad de libros, ensayos, investigaciones, memorias, crónicas y entrevistas consultadas buscando información y chequeando datos sobre múltiples acontecimientos y sucesos ocurridos en nuestro país.

Creo que no ha habido rincón del planeta que durante el siglo veinte haya sido más castigado por los golpes de Estado que el continente Latinoamericano, golpes que han contado con la promoción y el aval de Estados Unidos. Fue por eso que al comienzo me ocupe primero de explicar en que consistía un Golpe de Estado, dando su concepto y haciendo un pequeño resumen de lo ocurrido en el mundo y en especial en América latina.

Luego si comencé a relatar de forma cronológica todos los acontecimientos respecto de cada uno de los Golpes de Estado que tuvieron lugar en Argentina, tratando de explicar sus antecedentes históricos, sus causas, el desarrollo de los sucesos ocurridos y sus consecuencias, dando detalles de los movimientos políticos que se sucedieron con muchos testimonios y opiniones de sus protagonistas.

La última parte la dedique a explicar y analizar los intentos de Golpes de Estado que ocurrieron después de la vuelta de la democracia en 1983, durante los gobiernos del Dr. Raul Alfonsín y del Dr. Carlos Menem.

Si bien recientemente hemos escuchado llamados de alerta a la comunidad internacional de varios mandatarios de nuestra región que vieron que se encontraba en situación de riesgo su permanencia en el poder, también sabemos que estos no son los tradicionales golpes a los que estuvo acostumbrada América Latina en el siglo XX, sino más bien acciones de nuevo tipo o de nuevo estilo.

Fundamentalmente este libro ofrece un completo relato de los golpes militares y los ataques a la democracia en Argentina, realizando un análisis crítico que nos invita a revisar la historia de los Golpes de Estado, las dictaduras y la resistencia, para arrojar luz sobre un presente marcado, hoy como ayer, por militares, políticos e intereses comerciales que siguen abriendo las venas de Argentina y de América Latina.

Conocer nuestra verdadera historia parecería hoy día que forma parte de una verdadera batalla cultural. Obviamente los enfrentamientos culturales existieron siempre y veremos a medida que avancemos en la lectura de este libro, que a menudo fueron muy perversos y violentos.

Según el historiador italiano Steven Forti, las guerras culturales son una de las estrategias principales utilizadas para polarizar a la sociedad e ir ganando influencia social, y así alcanzar la hegemonía ideológica.

En ocasiones, esta batalla deja de basarse en argumentos validos para adoptar connotaciones de abuso de poder y propaganda para instalar un revisionismo histórico.

No es casual que esa batalla haya recrudecido con la aparición de las redes y sobre todo con plataformas que la usan desde los nadies hasta los gobernantes, donde se privilegian las exageraciones y celebran las afirmaciones tajantes, creando una cultura tóxica que exige radicalizar las posiciones y convertir a los que piensan diferente en enemigos.

Como suele acontecer tantas veces en nuestra vida, vamos abriendo puertas, algunas tal vez, quizás, queden allí esperando ser cerradas o no. Y es buscando el modo de finalizar el prólogo de mi libro cuando me encuentro con estas dos grandes y profundas expresiones: la primera del escritor Robert A. Heinlein: “Una generación que ignora la historia, no tiene pasado ni futuro”; y la segunda del periodista y político Marcus Garvey: “Un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, origen y cultura es como un árbol sin raíces”.

Nuestra vida esta llena de puertas que esconden tantas oportunidades, démonos la oportunidad de abrir esta puerta y conocer nuestra verdadera historia para no volver a repetir los errores del pasado.

Domingo RODRIGUEZ BASALO

CAPITULO 1: EVOLUCION HISTORICA DE LOS GOLPES DE

ESTADO.

-Evolución histórica del concepto golpe de Estado. Distintos

autores y sus obras.

-¿Golpe de Estado?

-Doctrina de facto: el lamentable fallo de la CSJN de 1930.

-Los golpes de Estado en el mundo y en América Latina.

CAPITULO 2: LA CONSTITUCION DEL ESTADO ARGENTINO.

-La constitución del Estado Argentino.

-El primer Golpe de Estado. La caída de Derqui.

-Los gobiernos conservadores y el fraude electoral.

CAPITULO 3: LA UNION CIVICA RADICAL (UCR).

-El nacimiento de la Unión Cívica Radical.

-La revolución de 1890.

-Las revoluciones de 1893 y 1905.

-El informe Bialet Massé y la Ley Nacional de Trabajo.

CAPITULO 4: LOS TRES GOBIERNOS RADICALES.

-La primera presidencia de Yrigoyen.

-La presidencia de Marcelo T. de Alvear.

-La segunda presidencia de Yrigoyen.

CAPITULO 5: EL GOLPE DE ESTADO SETEMBRISTA DE 1930.

-Antecedentes y acontecimientos históricos.

-La profesionalización de las FF.AA.

-Golpe de Estado, Revolución o Chirinada.

-La movilización militar fallida.

-El rol de la prensa escrita.

-Consecuencias del golpe de 1930.

CAPITULO 6: LA REVOLUCION DE 1943

-Antecedentes.

-FORJA y el GOU.

-El golpe de 1943.

-El surgimiento de PERÓN.

-Consecuencias del golpe de 1943.

-La relación entre los sindicatos y Perón.

CAPITULO 7: EL PERONISMO Y SU LLEGADA AL GOBIERNO.

-El nacimiento del peronismo.

-Recuerdos del 17 de Octubre.

-Las elecciones de 1945.

-La primera presidencia de Perón.

CAPITULO 8: LA CONSTITUCION DEL 49 Y LA SEGUNDA

PRESIDENCIA DE PERÓN.

-La Constitución de 1949. Antecedentes.

-El contenido de la Reforma Constitucional.

-Las elecciones de 1951.

-La segunda presidencia de Perón.

-El bombardeo a la Plaza de Mayo.

CAPITULO 9: EL GOLPE DE 1955: LA LLAMADA REVOLUCION

LIBERTADORA.

-Antecedentes y acontecimientos históricos.

-Consecuencias del golpe de 1955. La revolución fusiladora.

-Carta de Juan Domingo Perón a Pedro Eugenio Aramburu.

CAPITULO 10: EL GOLPE DE ESTADO DE 1962.

-La Presidencia de Arturo Frondizi.

-El Plan Conintes.

-Los antecedentes del golpe.

-El golpe, sus particularidades y consecuencias.

-El enfrentamiento entre Azules y Colorados.

CAPITULO 11: EL GOLPE DE 1966 AUTODENOMINADO: “LA

REVOLUCIÓN ARGENTINA”.

-La presidencia del doctor Arturo Umberto Illia.

-El Teniente General Juan Carlos Onganía.

-El papel de la prensa en el golpe.

-Antecedentes y acontecimientos históricos del golpe.

-Consecuencias del Golpe de 1966.

-La noche de los bastones largos.

CAPITULO 12: LA CAIDA DE ONGANIA.

-El Cordobazo y el comienzo del fin de la dictadura de Ongania.

-El secuestro y asesinato de Aramburu.

-La caída de Ongania y la presidencia de Roberto Marcelo

Levingston.

CAPITULO 13: LA MILITARIZACION DEL CONTINENTE.

-El proceso de militarización

-La guerra fría y los golpes América.

-El plan Cóndor.

-La escuela Francesa.

CAPITULO 14: LA GUERRILLA EN ARGENTINA.

-El surgimiento de las organizaciones guerrilleras.

-La Organización Montoneros.

-El PRT y el Ejército Revolucionario del Pueblo.

-Montoneros, estructura, crisis y ruptura.

-Consideraciones finales.

CAPITULO 15: LA VUELTA DEL PERONISMO.

-El plan de Lanusse.

-La masacre de Trelew.

-Campora al gobierno, Perón al poder.

-Las elecciones presidenciales de Marzo de 1973.

-La actuación de las organizaciones armadas.

-La primavera Camporista.

-El regreso de perón y los lamentables sucesos de Ezeiza.

CAPITULO 16: EL TERCER GOBIERNO DE PERÓN.

-Perón-Balbín, la formula que no fue.

-El triunfo de Perón.

-El asesinato de Rucci.

-El padre Mugica y su misterioso asesinato.

-Los primeros días de la presidencia de Perón.

-La ruptura de Montoneros con Perón.

-La muerte de Perón.

CAPITULO 17: EL GOBIERNO DE ISABEL PERÓN.

-María Estela Martínez de Perón.

-El gobierno de Isabel y la nefasta influencia de López Rega.

-El ataque al Batallón Depósito de Arsenales 601.

-La antesala del golpe de 1976.

-La Alianza Anticomunista Argentina (AAA)

CAPITULO 18: EL GOLPE DE 1976: EL PROCESO DE

REORGANIZACION NACIONAL.

-Antecedentes y acontecimientos históricos.

-Causas del golpe de 1976.

-La política de Terrorismo de Estado.

-Los detenidos, desaparecidos y asesinados.

-La complicidad de la Iglesia con la dictadura.

-El macabro plan económico de la dictadura. Martínez de Hoz.

CAPITULO 19: EL FIN DE LA DICTADURA.

-Las presidencias de Viola y Galtieri.

-La presidencia de Bignone.

-Autoamnistía y Documento Final.

-El papel de Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

-Consecuencias del golpe de 1976.

-Carta abierta del escritor Rodolfo Walsh a la Junta Militar. (24 de

Marzo de 1977).

CAPITULO 20: LA ESPERADA VUELTA A LA DEMOCRACIA EN 1983.

-El ansiado llamado a elecciones y el triunfo de la UCR.

-La CONADEP.

-El juicio a las Juntas Militares.

-Las leyes de la impunidad.

-Memoria, Verdad, Justicia y Reparación.

CAPITULO 21: LOS ALZAMIENTOS CARAPINTADAS.

-Los sucesos de Semana Santa.

-El levantamiento de Monte Caseros.

-La toma del cuartel de Villa Martelli.

CAPITULO 22: LA TABLADA Y EL ULTIMO ALZAMIENTO

CARAPINTADA.

-El brutal ataque a La Tablada de 1989.

-El cuarto levantamiento carapintada.