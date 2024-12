La secretaria de Hacienda de Quilmes, Eva Stoltzing, salió al cruce y dejó en ridículo a la concejala libertaria de Quilmes, Estefanía Albasetti, quien expuso su ignorancia en cuanto el tema del Presupuesto, luego de hacer un posteo en sus redes sociales.

“Voy a votar en contra del presupuesto 2025 de Mayra. Hay partidas de miles de millones de pesos que no están explicadas ni justificadas. Salidas de dinero sospechosas, que no se condicen con las prioridades de los vecinos de Quilmes. No quieren explicar a dónde va el dinero. Esto es todo lo contrario a la transparencia y la austeridad que merecemos los quilmeños”, expresó la edila de La Libertad Avanza en X, adjuntando una foto en la que remarcó el ítem “Otros” y la suma de dinero destinada.

Ante esto, la secretaria de Hacienda de Quilmes, Eva Stoltzing, salió al cruce de la libertaria a través de la misma red social para explicarle a modo de maestra ciruela y con el fin de desasnarla, cómo se elabora y se redacta el presupuesto, además de un link municipal en el que se tiene acceso gratuitamente a un curso para conocer cómo se hace.

“Hola @Estefa_Quilmes. Veo que tenés dudas respecto al presupuesto que elaboramos. Te cuento que dentro del módulo de Rafam hay un nomenclador de partidas de gastos. Cuando una partida para un gasto específico no existe, cabe imputar el mismo en la línea ‘otros’", arrancó la titular de Hacienda.

“En la foto que mostrás, se trata de servicios no nomenclados, como luz, agua, gas o teléfono, por eso están la partida 3.1.9.0 ‘otros’. En el caso que estás citando, estas refiriéndote a los gastos de Seguridad. Te comento que el Municipio de Quilmes cuenta con una vasta red de fibra óptica, de cámaras instaladas en puntos estratégicos, así como 1.000 alarmas comunitarias. Los gastos asociados al mantenimiento de este servicio e instalación de nuevos, se imputan dentro de esa línea”, continuó.

Seguidamente, le ofreció ingresar a un enlace para informarse sobre el tema: “Quizás no lo sabías, pero bueno, aprendemos todos los días. Aprovecho para dejarte el link del curso de Presupuesto del Rafam. Es gratuito, así que sin gasto alguno podrías anotarte. https://www.rafam.ec.gba.gov.ar/”.

Y remarcó: “Es importante aclararte que esto que estás viendo, como lo define su nombre, es una estimación del gasto a realizarse. Y que cuando hacemos la rendición de cuentas, les explicamos a todos los concejales, incluida vos, cuáles fueron los gastos realizados cada año”.

Y para finalizar, la funcionaria disparó: “De todas maneras, no me extraña que te importe poco entender la diferencia y que votes contra el presupuesto, ya que perteneces al espacio político de Milei que está eligiendo no contar con Presupuesto para tener la posibilidad de hacer gastos discrecionales y poco transparentes. Nosotros no les mentimos a los vecinos y vecinas y nos tomamos la gestión con la responsabilidad que implica, no podemos decir lo mismo de La Libertad Avanza”.