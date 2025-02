Desde los últimos días, en algunos barrios de Bernal hay una gran preocupación debido a una fuerte merma en la presión del agua que llega a los domicilios particulares, sumado en muchos casos la pésima calidad del fluido. "Esto ha generado problemas para los residentes, ya que algunos no reciben agua en absoluto, mientras que otros tienen una presión tan baja que no llega a los tanques. Incluso hay casos en los que las bombas domiciliarias no pueden utilizarse debido a la escasa cantidad de agua que ingresa", coinciden las opiniones.

Los afectados han realizado reclamos a AySA, pero no han obtenido una explicación clara sobre la causa del problema. La situación es aún más frustrante debido a que la factura de AySA vence prontocon los incesantes increentos durante el 2024/2025.

Es importante destacar que AySA ha suspendido un operativo de limpieza e inspección en la torre de la Planta Potabilizadora General Belgrano debido a condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, no se ha confirmado si este es el motivo detrás de la merma en la presión del agua en los barrios de Bernal, ni tampoco de la mala calidad del suministro.