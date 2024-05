La diputada nacional quilmeña, María Sotolano, participó del encuentro político ampliado que realizó en Quilmes La Libertad Avanza bonaerense. En ese marco, Sotolano junto a un grupo de dirigentes del PRO estuvieron presentes y dejaron en claro que "tenemos ideas parecidas, pero nosotros seguimos teniendo nuestra identidad PRO".

Así se refirió la diputada nacional Maru Sotolano, tras el encuentro de la mesa distrital quilmeña de la Libertad Avanza.

“Vinimos como invitadas”, dejó en claro Sotolano. A lo que agregó: “Acá no hay especulación política, no hay ningún acuerdo, no hay alianza. Simplemente transitamos caminos parecidos

Al finalizar, Sotolano remató: “Transitamos la senda del cambio. Tenemos nuestra identidad PRO”.