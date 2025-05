El presidente del bloque Unión por la Patria en la legislatura bonaerense, Facundo Tignanelli, dialogó este martes con el programa de streaming Hay Algo Ahí. El diputado fue consultado por recientes declaraciones del ministro Larroque, quién había criticado duramente a los sectores del kirchnerismo bonaerense. Al respecto, Tignanelli respondió: “No me parece que la forma sea buscar ruptura dentro del peronismo, con todo lo que nos costó recuperar la provincia de Buenos Aires; Ganarle a Maria Eugenia Vidal y a Mauricio Macri cuando Cristina hizo lo que Kicillof definió como la cuadratura del círculo.”

También expresó desconocer los motivos del agravio de Larroque y explicó que, en las reuniones que el kirchnerismo tuvo con el gobernador Kicillof y el ministro Bianco los últimos días “ninguno ha manifestado disconformidad respecto al trabajo de la legislatura o lo que fuera. Nunca el gobernador se manifestó contrario respecto de los ministros de la Cámpora tampoco”

Asimismo, resaltó el trabajo que el bloque de diputados aporta a la gestión de la Provincia de Buenos Aires: “Respecto al trabajo de la legislatura, es incuestionable. Aprobamos 14 leyes de las 16 que envió el gobernador. Las que no pudimos aprobar son la ley de presupuesto, que tiene el endeudamiento y la fiscal impositiva, porque también somos minoría en ambas cámaras.”

Planteó además que el cuestionamiento de Larroque no es a Máximo sino a Cristina: “Es obvio que el problema es con Cristina. No la han apoyado cuando fue candidata a presidenta del PJ. Juntaban avales para Quintela. No es algo que inventamos nosotros, es algo que hicieron y que lo manifestaron.”