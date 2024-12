El martes 17 de diciembre UTEP Quilmes se convocó en la Plaza San Martin de Quilmes, donde los trabajadores y trabajadoras de la economía popular realizaron el brindis de fin de año. "Lleno de buenos deseos y fuerza para cada uno de nuestros compañeros y aunque el contexto de éste año no sea el mejor, no dejaremos de organizar y reivindicar todo el trabajo que fuimos sosteniendo en cada uno de nuestros espacios y darnos el lugar de poder brindar todos juntos", remarcaron.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular o “UTEP”, como se la conoce,"es la herramienta de lucha gremial que construimos con mucho esfuerzo muchas organizaciones. El objetivo central es poder defender a los trabajadores excluidos del sitema, a aquellos que hacen con sus manos la herramienta de trabajo que les genera el pan día a día. Es también la organización que ha recibido sistemáticos ataques desde el gobierno nacional apenas asumió, la reconversión del programa Potenciar Trabajo para la creación de otro que no sólo no nos reconoce como trabajadores sino que también lo desvincula del salario mínimo vital y móvil; las auditorías y negación de existencia de nuestros espacios sociocomunitarios en dónde luchamos contra el hambre mientras los funcionarios del gobierno juegan a la timba financiera con nuestro futuro, el recorte de obras públicas para el bienestar y seguridad de nuestros barrios populares y no nos olvidemos del ataque de las fuerzas armadas cuando utilizamos nuestra herramienta de lucha: la protesta callejera. Todo ésto y todo el daño que ha causado esta coyuntura en las vidas personales de cada compañero, es contra lo que hemos luchado durante este año y acá seguimos, fuertes y unidos para las discusiones que tengan que darse".

Señalaron que "este modelo de país ya lo conocemos bien, muchos de nuestros compañeros son hijos de la crisis del 2001 y otro lo experimentaron antes. Sabemos que nos están dejando un país cada vez mas desigual, nosotros creemos en la lucha de nuestro pueblo y en la dignidad de cada trabajador, por lo que seguiremos peleando por que todos tengamos pan, paz, tierra, techo y trabajo".

El padre Bachi hizo bendición del pan y las herramientas de trabajo.