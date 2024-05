"La Fiesta de las Colectividades es un excelente espacio para compartir en familia, un tradicional evento gastronómico y cultural tan importante para la comunidad.Gracias a las colectividades, emprendedoras, emprendedores y artistas que participaron este fin de semana y nos hicieron disfrutar de los stands con comidas típicas de los países del mundo, espectáculos y música en vivo", sostuvo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.Sobre la importancia del evento, la integrante de la comunidad uruguaya y del stand de comida típica, Martha Presa, expresó: "La verdad que esto organizado por el Municipio es un placer, por la posibilidad que nos da a todos los artesanos o los gastronómicos de poder exponer acá". Mientras que, Alejandra Vila, del stand de comida italiana del Colegio San Mauro destacó: "Más allá de vender nuestros productos, lo que nos deja muy contentos es el hecho de poder compartir y fomentar la igualdad y el respeto por la diversidad cultural y de encontrarnos con el resto de las culturas".Los vecinos de la zona también opinaron sobre las jornadas. Romina Garbeth, consideró: "Esto me parece bárbaro porque todos venimos de inmigrantes, o por lo menos la mayoría, y que se mantenga eso, que la cultura no se pierda, que no olvidemos de dónde venimos y las raíces de cada uno". A su vez, Luis Barboya, que concurrió por primera vez, destacó: "Me gusta el evento por lo organizado que está, la diversidad gastronómica que ofrece con las distintas comidas, y que justamente esto, la gastronomía a su vez genera trabajo para todos".Este tradicional encuentro gastronómico y cultural del distrito, organizado durante años por las propias instituciones nucleadas en el Consejo de Colectividades con el apoyo del Municipio, constituye una festividad atractiva para los vecinos y vecinas de la ciudad, que permite promover el entramado productivo y emprendedor local, y el respeto por la pluralidad, consolidando los lazos comunitarios.