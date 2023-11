Se aproximan días de altas temperaturas en los que el mosquito Aedes Aegypti -transmisor de los virus dengue, zika y chikungunya- aumentará su actividad. Por esta razón, la Municipalidad de Berazategui -a cargo del Dr. Juan José Mussi- informa cuáles son las medidas a tomar para evitar su proliferación.

En este sentido, Mariano Nieva -responsable del área de Control de Plagas de la Secretaría de Salud Pública e Higiene municipal-, señaló: "Le pedimos a los vecinos y las vecinas que mantengan el orden y la limpieza en sus patios, porque el mosquito se cría en recipientes artificiales que acumulan agua".

Asimismo, indicó: "Por iniciativa del intendente Mussi, realizamos jornadas de prevención donde le brindamos información a la comunidad y ayudamos a que se retire todo tipo de potenciales criaderos. Eso consiste en la eliminación de los elementos, objetos y recipientes que acumulan agua que permanece estancada, que son los lugares en los que se cría y multiplica el Aedes Aegypti".

La medida más eficiente para reducir su número o eliminarlos, es que no haya criaderos, ya que de esa forma los mosquitos adultos hembras no encontrarán sitios en los que poner sus huevos y, por lo tanto, no podrán seguir multiplicándose.

De esta manera, se recomienda tomar las siguientes medidas preventivas:

- Desechar bidones, botellas, lonas, cubiertas, baldes, tapas y todo recipiente que no se utilice. Cualquier pequeño objeto que acumule agua, incluso una tapita de plástico, sirve para que el mosquito ponga sus huevos y se reproduzca.

- Mantener jardines y patios ordenados.

- Cambiar frecuentemente el agua de bebederos de animales.

- Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

- Renovar el agua y mantener limpios los floreros.

- Tapar tanques de agua.

Para más información sobre el cronograma de descacharrado y las políticas sanitarias municipales, ingresar en berazategui.gob.ar/salud.