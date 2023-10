El concejal del Frente Renovador Avellaneda, Armando Bertolotto, reconoció que “es inaceptable lo que pasó con Martín Insaurralde y perjudica a toda la clase política”.

“Acá el asunto es el origen de los fondos. También de quién era ese yate, están hablando de un gasto de 100 mil dólares en tres días. Un poco le hace mal a toda la clase política”, reiteró el edil en diálogo con Política del Sur.

Consideró que “el problema no es la vida privada” pero remarcó que Insaurralde “tendría que pensar que es un hombre público y no debe hacer estas cosas”. “Cada uno puede gastar su plata en lo que se le ocurra. Si estaba declarada es el kit de la cuestión. Si esto no se aclara bien perjudica a toda la clase política”, insistió.

Y añadió: “En su declaración jurada tiene una casa en un country en San Vicente, pero es una picardía periodística. Esta declarada en una cantidad de pesos, el problema es más bien contable y no la fue actualizando. El tema son sus ingresos y si los tiene declarados va a ser un paliativo. Si no, es un problema”.

Además, remarcó que “cada uno se tiene que hacer responsable de sus ingresos y de donde los saca”. “Muchos los tenemos justificados. Ahí está la cuestión”, completó.