El ministro de Transporte Bonaerense, Jorge D´Onofrio, anunció que cada usuaria y usuario del transporte público bonaerense podrá adherirse a la renuncia del subsidio. De esa manera, se podrá optar por afrontar la tarifa plena del boleto en cualquier distrito y no contar con el aporte estatal.

“Hasta ahora renunciaron 1600 personas al subsidio, de las cuales solas 500 realizaron alguna operación, y de esos dos tercios viajaron en líneas provinciales. Ahora, con la resolución, cuando vayan a viajar van a pagar la tarifa plena”, explicó.

Cabe señalar que, hasta el momento, 1600 personas renunciaron al subsidio para el transporte de jurisdicción nacional, solamente 500 de ellas registraron uso de la tarjeta SUBE. De ese universo de usuarios, solo un tercio de viajes representa a colectivos o trenes nacionales. El resto, más de 1500 viajes, se realizaron con pleno subsidio en líneas de la jurisdicción provincial. Ahora, la adhesión en la Provincia será efectiva y podrán pagar la tarifa plena.

De esa manera, D´Onofrio subrayó: “La mayoría de los que se han adherido no usan el transporte público de pasajeros”. Y detalló: “En contrapartida en la Provincia seguimos ampliando derechos con el Boleto Estudiantil para nuevos beneficiarios en la modalidad en las escuelas primarias de adultos, Centros de Alfabetización, Centros de Educación de Adultos, CEBAS, CENS, Fines”.

En ese sentido, el titular de la cartera de Transporte puntualizó: “El 91 por ciento del sistema corresponde a subsidio, ahí te da a las claras cuando da el pasaje. A eso hay que sumarle las últimas actualizaciones, el valor del combustible. Los 700 pesos por pasaje sin subsidio nos quedan un poco chico”.

A su vez, el pilarense advirtió la batería de propuestas electorales del binomio Javier Milei – Victoria Villarruel: “Ofende escuchar a Milei y Villarruel. Las ofertas de ese espacio (La Libertad Avanza) no entra en nuestra constitución, no entran en nuestro sistema democrático, la única forma de llevarlas adelante es con represión. Esa no es la salida, la salida es con diálogo, con más democracia”.

Por último, D´Onofrio advirtió que “los argentinos vamos a tener buenas noticias como para ir a dormir tranquilos y sin incertidumbre. El fraude que quieren instalar es la falta de militancia y compromiso del mismo espacio”.