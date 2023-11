En una entrevista con este medio, Ricardo Ferré (foto), ex empleado de confianza del Centro de Empleados de Comercio de Quilmes que hace años comanda Roberto 'El Mata' Rodríguez, quiso homenajear a su padre, Carlos Arturo Ferré, quien fuera titular de ese gremio durante un largo tiempo, y fallecido 6 meses atrás a los 92 años.

En medio de la charla, y con detalles precisos del manejo del gremio por parte del 'Mata', Ferré disparó las palabras que siempre le decía su padre: "El Mata o puede justificar ni la décima parte de lo que que tiene".

Datos que oportunamente, El Suburbano señaló: Viajes por el mundo, automóviles y gustos lujosois, campos, cría de animales exóticos, una suerte de Insaurralde del gremialismo en la zona sur.

El homenaje

"Este en un homenaje que le quiero hacer a mi padre a casi 6 meses de su fallecimiento, contar su trayectoria como sindicalista y peronista desde el año 1956", arrancó Ferré. "El fue secretario general de los empleados de comercio de Quilmes, Florencio Varela Berazategui, y Solano, cargo que ocupó hasta marzo de 1985".

Con la vos emocionada, agregó que su padre "fue una persona honrada, querida"; además Carlos Artuto Ferré fue también Delegado Normalizador en el sindicato de Lanus Avellaneda año 1979 y Director del Banco Sindical. "Vivió toda su vida de manera humilde, él era un trabajador, agregó.

Cómo empezó 'El Mata'

"Mi padre me contó que en el año 1982 hizo entrar a trabajar a Roberto 'El Mata' Rodríguez , a Coria, a Brandan, a el gordo Sanchez. Todos saben que Roberto era empleado de una casa de deporte de Berazategui. Ahí mi padre le enseñó, le presentó a todos los dirigentes zonales, que con el comienzo de la democracia se empiezan a normalizar los sindicatos y llaman a elecciones. Fue así que en 1984 se empieza una dura batalla con la lista opositora llamada Lista Verde, según los amigos ganaban caminando, pero ocurrió todo lo contario, los inútiles que tenia mi padre a su lado. Palacios, Huber, Carvallo, Domati, Bellon junto con los nuevos y otros personajes más, lo querian convencer que ganábamos, entonces hicieron un padron nuevo y ninguno de los inútiles que tenia en el sindicato sabia hacer nada. Se hizo la asamblea en la Galeria Colón y obviamente la Lista Verde no pudo entrar, para cerrar el tema hizo anular la lista en el Ministerio de Trabajo quedando como única lista la Azul".

Empiezan los problemas, y" la llegada del 'Mata' y 4 locos y cómlices"

Cuenta Ferré que su padre le contó que en ese momento "empezaron los problemas con los dirigentes nuevos y los dirigentes que lo acompañaron en los últimos 30 años, a consecuencia de las amenazas que sufrió y al no querer exponer a la familia renunció". Agregó que "por dos meses nos fuimos a vivir a un campo de un amigo en Cañuelas, debido por las amenzas que cada vez eran mas fuertes. Hasta que mi padre renunció al Sindicato en Marzo de 1985, después de ser el secretario general que ganó las elecciones limpiamente. Es más, fueron tan cobardes y miserables que no le dejaron sacar las pertenencias que tenia en su escritorio. Así llego el Mata Rodríguez al Sindicato de empleados de Comercio de Quilmes, de esa forma canallezca y traicionera junto con el grupito de cuatro locos y los cómplices de la comisión anterior".

Para finalizar, y con orgullo Ferré cuenta que su padre le decía que nunca fue millonario, "él no tenia viajes al exterior que no podía demostrar, no tenia una flota de autos importados, no tenia aves exóticas, no exportaba faisanes, no tenia un campo en Ayacucho con ganado y demás yerba, no tenia una empresa de boxeo, es mas cuando se fue del sindicato trabajó en dos inmobiliarias muy importantes de Quilmes y fue repositor de Nucette. Sigió necesitando trabajar, hoy muchos de estos sindicalistas de la democracia son todos millonarios, y es evidente lo que decía mi padre, que el Mata Rodriguez no puede justificar ni la decima parte de lo que tiene".