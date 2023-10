Al ser consultado por los resultados de la próxima contienda electoral, el dirigente Fabio González nos decía: “yo no pierdo las esperanzas ni me doy por vencido, nuestro pueblo a pesar de estar molesto, enojado quizás por no haber cumplido expectativas más graves errores de todo tipo; sabe que solo el peronismo puede entender y atender sus necesidades”.

“El veterano dirigente nos indicaba que está afectado a institucionalizar su herramienta gremial (Utep con más de 420000 afiliados) los sectores militantes tendremos que entender que contar con leyes escritas acredita al mismo tiempo derecho a defenderlas, pero ningún derecho que realmente toque intereses conflictivos se impone sin la fuerza política capaz de garantizarlo”, dijo.

“Las leyes no solo deben ser promulgadas, hay que tener las fuerzas sociales para hacerlas cumplir y esa fuerza no se consigue solo en las oficinas, despachos, instituciones, los palacios de esta democracia imperfecta, esa fuerza también se construye y se convalida en la calle, con organización popular, construir eso es nuestro deber y el gran desafío por eso es de extrema importancia para el futuro inminente”.