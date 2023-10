"Convocamos a los argentinos y argentinas a no votar a la derecha, ni a Bullrich ni a Milei. Con ellos solo habrá más pobreza y menos derechos para nuestro pueblo", afirmó Jesús Escobar, dirigente de Libres del Sur luego de un encuentro progresista en el que coincidió con Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo Línea-Fundadora; Nito Artaza; Hugo Godoy, secretario general de la CTA; Eduardo Sigal vicepresidente de Frente Grande, entre otros.

El acto "Por la Democracia: No a la Derecha", se desarrolló esta tarde en el Paseo La Plaza de Buenos Aires, allí confluyeron distintas organizaciones del campo popular.

"Es muy importante que este domingo nuestros compatriotas NO voten a la derecha y se expresen contra el engaño reaccionario tanto de Milei como de Bullrich, que en el fondo lo único que harán es derogar definitivamente los derechos ciudadanos, las conquistas colectivas y las libertades individuales", aseguró Jesús. Además agregó que "pretenden concentrar más la riqueza en pocas manos; a través de la apropiación de la renta producida por nuestros recursos naturales (el campo, Vaca Muerta, el gas, el petróleo, el litio. Van a profundizar un país de dos pisos: en un extremo una minoría rica de privilegiados y en el otro una enorme mayoría de trabajadores, pequeños empresarios, profesionales y la clase media, despojados y sometidos a la represión en caso de reaccionar en defensa de sus legítimos derechos adquiridos".

Jesús participará durante esta semana de distintas actividades en Mendoza y en Tucumán convocando a no votar a la derecha en las elecciones generales de este 22 de octubre.