El ex funcionario nacional, el quilmeño Aníbal Fernández salió duramente a marcar la cancha en plena puja peronista. Y bancó fuertemente al gobernador Axel Kicillof.

“Los líderes no piden permiso. Los líderes tienen que ir avanzando”, afirmó Aníbal F. en clara referencia a Axel Kcillof.

“Lo primero que hay que hacer es sacarle a toda esta manga de salames que están intentando que no sea candidato del peronismo”. Y agregó en el programa de Jorge Rial: “Ya hicieron demasiado daño estos pibes. No representan a nadie, no han ganado nada y se amparan en los familiares para que le den la razón. Cuando dicen tener una conducción que responde a sus familiares no es razonable”, remató.

Al finalizar, Aníbal F. aseguró: “Se tiene que volver al peronismo de la solidaridad”.