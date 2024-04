La secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Florencio Varela, Gisella Primus, explicó la situación financiera de la administración varelense ante el complejo escenario económico a nivel federal. Para contextualizar, la funcionaria detalló como prioridad en la gestión "la previsibilidad del presupuesto a fin de mantener el equilibrio en las cuentas". Todas estas declaraciones aparecen a sólo tres meses de haber asumido Javier Milei la Presidencia de la Nación.

En contraposición, señaló que "las políticas impulsadas por el gobierno nacional que repercuten ineludiblemente en nuestra estructura fiscal". "No estamos ajenos a lo que vive cualquier familia argentina en estos tiempos", asegura.

"El Municipio de Florencio Varela atraviesa una gran crisis. En 2024, hasta el momento, registramos un aumento del 95 % en las tasas comunales; solo en febrero, el alumbrado público tiene un incremento del 260%", sostuvo.

De igual manera, la integrante en el gabinete distrital indicó una caída en la recaudación del 20 por ciento en el primer trimestre del año en curso. "3 de cada 10 contribuyentes abonan los cánones de servicios generales".

"Javier Milei paraliza la obra pública. En nuestro partido, el intendente -Andrés Watson- determina la continuidad de esos proyectos indispensables para la comunidad con recursos del Ejecutivo local", remarca. No obstante, puntualiza "la necesidad de sostener y prolongar la vida útil de la infraestructura existente".

La culpa de Milei

"El recorte que impulsa el Presidente llega a cuestiones esenciales: remedios de enfermos crónicos, sillas de ruedas para personas con discapacidad, bolsas de colostomía. Son gastos que no figuran dentro de lo previsto y que ahora debemos afrontar: un Estado municipal que canaliza nuevas demandas con una capacidad tributaria que no acompaña", describió la contadora.